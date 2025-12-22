　栃木SCは22日、ファジアーノ岡山DF柳育崇の完全移籍加入を発表した。

　20年途中から21年まで栃木SCに在籍していた柳はクラブを通じ、「栃木SCに関わる全ての皆様、お久しぶりです。J2昇格のために、覚悟をもって帰ってきました。簡単なリーグではありませんが、個人としてもチームとしても成長し、みんなで本気で目指せば必ず昇格できると信じています。岡山の時に聞かせてくれた素晴らしいブーイングを、次は応援に変えていただき、全員で一丸となって闘いましょう!」とコメント。

　また、4シーズン在籍した岡山のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。

「ファジアーノ岡山に関わる全ての皆様へ。

この度、古巣でもある栃木SCに移籍することを決めました。

岡山に来て4年。

プレーオフ敗退、キャプテン、J1昇格、岡山におけるJ1元年と本当に濃い時間を過ごしてきました。

特に昨年のJ1昇格を決めた試合は、今でも心に焼き付いていますし、一生忘れることはありません。

それでもほとんどは悔しい記憶で、特に今年はなかなか試合に出られず、もどかしい時間を過ごしてきました。

それでも応援してくれる方達、どんな立場でも全力でプレーするチームメイトに支えられて走り続けることができました。

本当に感謝しています。

クラブとしては、J1残留を決めることができ、それだけクラブとしても成長している証拠だと思います。

だからこそ、これからも“岡山らしさ”を失わず、更に発展し続けていくことを願っています。

岡山での日々を通じて、自分はサッカーが大好きなのだと改めて感じることができました。

チームとして、選手として、人としてどう在るべきか。

岡山で多くのことを学んだからこそ、この決断に自信を持って挑むことができます。

自分なりの挑戦を楽しみ、もっと成長していきます。

本当に4年間ありがとうございました!」

　以下、クラブ発表のプロフィール

●DF柳育崇

(やなぎ・やすたか)

■生年月日

1994年6月22日

■出身地

千葉県

■身長/体重

188cm/94kg

■経歴

鹿島ジュニア-鹿島Jrユース-八千代高-専修大-新潟S(シンガポール)-新潟-栃木SC-新潟-栃木SC-岡山