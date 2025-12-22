岡山DF柳育崇が5シーズンぶりに栃木SCに復帰「自分はサッカーが大好きなのだと改めて感じることができました」
栃木SCは22日、ファジアーノ岡山DF柳育崇の完全移籍加入を発表した。
20年途中から21年まで栃木SCに在籍していた柳はクラブを通じ、「栃木SCに関わる全ての皆様、お久しぶりです。J2昇格のために、覚悟をもって帰ってきました。簡単なリーグではありませんが、個人としてもチームとしても成長し、みんなで本気で目指せば必ず昇格できると信じています。岡山の時に聞かせてくれた素晴らしいブーイングを、次は応援に変えていただき、全員で一丸となって闘いましょう!」とコメント。
また、4シーズン在籍した岡山のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「ファジアーノ岡山に関わる全ての皆様へ。
この度、古巣でもある栃木SCに移籍することを決めました。
岡山に来て4年。
プレーオフ敗退、キャプテン、J1昇格、岡山におけるJ1元年と本当に濃い時間を過ごしてきました。
特に昨年のJ1昇格を決めた試合は、今でも心に焼き付いていますし、一生忘れることはありません。
それでもほとんどは悔しい記憶で、特に今年はなかなか試合に出られず、もどかしい時間を過ごしてきました。
それでも応援してくれる方達、どんな立場でも全力でプレーするチームメイトに支えられて走り続けることができました。
本当に感謝しています。
クラブとしては、J1残留を決めることができ、それだけクラブとしても成長している証拠だと思います。
だからこそ、これからも“岡山らしさ”を失わず、更に発展し続けていくことを願っています。
岡山での日々を通じて、自分はサッカーが大好きなのだと改めて感じることができました。
チームとして、選手として、人としてどう在るべきか。
岡山で多くのことを学んだからこそ、この決断に自信を持って挑むことができます。
自分なりの挑戦を楽しみ、もっと成長していきます。
本当に4年間ありがとうございました!」
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF柳育崇
(やなぎ・やすたか)
■生年月日
1994年6月22日
■出身地
千葉県
■身長/体重
188cm/94kg
■経歴
鹿島ジュニア-鹿島Jrユース-八千代高-専修大-新潟S(シンガポール)-新潟-栃木SC-新潟-栃木SC-岡山
20年途中から21年まで栃木SCに在籍していた柳はクラブを通じ、「栃木SCに関わる全ての皆様、お久しぶりです。J2昇格のために、覚悟をもって帰ってきました。簡単なリーグではありませんが、個人としてもチームとしても成長し、みんなで本気で目指せば必ず昇格できると信じています。岡山の時に聞かせてくれた素晴らしいブーイングを、次は応援に変えていただき、全員で一丸となって闘いましょう!」とコメント。
「ファジアーノ岡山に関わる全ての皆様へ。
この度、古巣でもある栃木SCに移籍することを決めました。
岡山に来て4年。
プレーオフ敗退、キャプテン、J1昇格、岡山におけるJ1元年と本当に濃い時間を過ごしてきました。
特に昨年のJ1昇格を決めた試合は、今でも心に焼き付いていますし、一生忘れることはありません。
それでもほとんどは悔しい記憶で、特に今年はなかなか試合に出られず、もどかしい時間を過ごしてきました。
それでも応援してくれる方達、どんな立場でも全力でプレーするチームメイトに支えられて走り続けることができました。
本当に感謝しています。
クラブとしては、J1残留を決めることができ、それだけクラブとしても成長している証拠だと思います。
だからこそ、これからも“岡山らしさ”を失わず、更に発展し続けていくことを願っています。
岡山での日々を通じて、自分はサッカーが大好きなのだと改めて感じることができました。
チームとして、選手として、人としてどう在るべきか。
岡山で多くのことを学んだからこそ、この決断に自信を持って挑むことができます。
自分なりの挑戦を楽しみ、もっと成長していきます。
本当に4年間ありがとうございました!」
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF柳育崇
(やなぎ・やすたか)
■生年月日
1994年6月22日
■出身地
千葉県
■身長/体重
188cm/94kg
■経歴
鹿島ジュニア-鹿島Jrユース-八千代高-専修大-新潟S(シンガポール)-新潟-栃木SC-新潟-栃木SC-岡山