25年J2最優秀選手は長崎MFマテウス・ジェズス!! リーグ戦全38試合出場19得点で得点王とのW受賞!!
Jリーグは19日、J2年間表彰式の『2025 J2リーグアウォーズ』を開催し、V・ファーレン長崎のMFマテウス・ジェズスが最優秀選手賞(MVP)を受賞した。
1997年4月10日生まれの28歳は23年途中に長崎に加入。初年度は12試合1得点だったものの、2シーズン目は36試合18得点を記録した。
そして、3シーズン目の今季より背番号10を背負うと、J2リーグ全38試合に出場。J2リーグ得点王となる19得点を記録し、チームのJ1昇格に大きく貢献。ベストイレブンに選出され、MVPに輝いた。
ジェズスは最優秀選手賞の受賞に際し、「神様、そしてチームメイトのおかげです。あとは監督が組んでくれた新しいシステムのおかげで、活躍することができました。これからも引き続き頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」とコメントしている。
1997年4月10日生まれの28歳は23年途中に長崎に加入。初年度は12試合1得点だったものの、2シーズン目は36試合18得点を記録した。
そして、3シーズン目の今季より背番号10を背負うと、J2リーグ全38試合に出場。J2リーグ得点王となる19得点を記録し、チームのJ1昇格に大きく貢献。ベストイレブンに選出され、MVPに輝いた。
ジェズスは最優秀選手賞の受賞に際し、「神様、そしてチームメイトのおかげです。あとは監督が組んでくれた新しいシステムのおかげで、活躍することができました。これからも引き続き頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」とコメントしている。