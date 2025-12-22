Diosが、新作アルバム『Seein’ Your Ghost』のタイトル曲「Seein’ Your Ghost」のMVを本日公開した。

本楽曲は、たなか（Vo）が自身の過去を振り返るような視点で綴った、ヒップホップ的アプローチを取り入れた半自伝的楽曲だという。MVは、ワンシチュエーションワンカットで構成されており、監督はオカダワタル（stack）が担当。シンプルながらも強く記憶に残る映像作品に仕上がっているとのことだ。

またDiosは、新作アルバムを携えた全国ツアー＜Dance with Your Ghost＞を開催し、12月9日にZepp DiverCity（TOKYO）にてツアーファイナルを迎えた。大盛況のうちに幕を閉じた同公演では2026年3月に開催される東名阪ツアーの実施がサプライズ発表された。

本日、そのツアータイトルおよびビジュアルが解禁。タイトルは「Dios -実験-」と発表された。結成5年目を迎えたDiosは、2025年3月31日にファーストシングル「逃避行」のリリース日を記念し、500名限定ワンマンライブ＜Dios -回想-＞を開催。チケットは即日完売となり、“ぼくのりりっくのぼうよみ”名義楽曲のサプライズカバーや、ササノマリイ（Key, Comp）、Ichika Nito（G, Comp）それぞれのソロ楽曲を披露した。

今回の＜Dios -実験-＞は、前回の反響を受け、愛知・大阪を加えたツアー形式へと規模を拡大し開催される。前回は”回想”と名付けることでこれまでの軌跡をメンバー自身が再確認するライブとなったが、今回は“実験”と銘打ち、メンバーがやってみたいことを持ち寄り、前回以上に自由かつ挑戦的で自分たちの遊び心を解放する内容になるとのことだ。本日よりグッズ付きチケットのアーティスト先行予約が受付スタートする。

◾️＜Dios -実験-＞ 2026年

3月25日（水）大阪・梅田シャングリラ

OPEN 18:00 / START 19:00 3月26日（木）愛知・名古屋Jammin’

OPEN 18:00 / START 19:00 3月31日（火）東京・恵比寿リキッドルーム

OPEN 18:00 / START 19:00 ▼チケット料金

7,000円（＋1D）

*イベント限定Tシャツ・リストバンド付（Tシャツサイズ 一律Lサイズ 、会場にて手渡し） ▼チケットオフィシャル先行

アーティスト先行予約：12月22日（月）10:00〜1月7日（水）23:59

ぴあ：https://w.pia.jp/t/dios/

◾️アルバム『Seein’ Your Ghost』 ▲『Seein’ Your Ghost』ジャケット写真 発売日：2025年10月29日（水）

Format：CD[DDDR-1009] / Digital

Label：Dawn Dawn Dawn Records

配信URL：https://orcd.co/seein_urg

購入URL：https://dios.lnk.to/SYG_CD