松岡昌宏「知らない子はいない」嵐のメンバーそれぞれを語る

元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、12月21日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。嵐について語った。



番組の出演者による未公開トークが放送される中で、元TOKIOの松岡昌宏が嵐についてコメント。松岡は「（嵐の中で）知らない子はいない。松本（潤）、大野（智）とはよく飲みますね。仕事をよく一緒にやってたものですから。松本は自分とはタイプが違うんですけれども、ものごとに対する熱さみたいなものとか、男くさいのは松本なんですよね。相葉（雅紀）は平和主義で」と話す。



続けて松本は「（櫻井）翔はとても冷静なんですよ。きちっと客観的にものごとを見られる。大野はいい意味でフワっとしてる男なので。最初からフラットでした。ニノ（二宮和也は）天才肌って言っていいのかな。お芝居でやる目つきは、ひきますもんね。ゾワッとしますよね。自分はいろんな人のいろんな作品が好きですけれど、ニノの冷たい目は好き」と語った。