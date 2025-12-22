「防寒グッズ全然持ってない」→【3COINS】へ！ まとめてGETしたい「ファッション小物」

風の冷たさが身に染みるようになり、出かけるのがおっくうになっている人も多いのでは？ 頼りになるのが防寒グッズですが、準備がまだの人は【3COINS（スリーコインズ）】へ行けば一気に揃うかも。今回は3COINSから登場している、手袋やレッグウォーマーといった冬の外出に欠かせない「ファッション小物」をご紹介します。防寒グッズで身を固めて、冬の外出も楽しんで。

ウール混素材が高級感を醸すバケットハット

【3COINS】「ウールブレンドバケットハット」\1,320（税込）

コロンと丸いフォルムが可愛らしく、ウール混素材の光沢感で高見えも狙えるバケットハット。ウール50%の生地は見た目にも温かみがあるだけでなく、防寒面でもきちんと頼りになりそうです。ゆるやかにカーブを描くツバ部分が女性らしさも演出。上品な雰囲気でキレイめコーデにも自然に馴染んでくれるはず。アイボリー、グレー、ブラックと使いやすい3色展開です。

手首にあしらわれたフェイクファーがエレガントさを演出

【3COINS】「ファー付きスマホ対応手袋」\660（税込）

スエード調素材と手首にあしらわれたフェイクファーが高級感を醸し出す手袋。人差し指と親指がスマホ対応仕様になっており、手袋を外さなくてもスマホ操作ができるのが嬉しいポイントです。手首まで覆う長さなので、寒さ対策にもしっかりと貢献。おしゃれと機能面を兼ね備えたアイテムは、ベージュ・ブラックと冬コーデに馴染みやすいカラーが揃っています。

ボリューム感が季節ムードを高めるふわふわマフラー

【3COINS】「チェックボリュームマフラー」\880（税込）

ニュアンスカラーのチェック柄が優しい雰囲気のマフラー。「今年は従来品と比べて表面のふわふわ感をより出すために起毛加工が施されています」（公式サイトより）とのことで、同じアイテムを使っていた人もさらに肌触りの良さを感じられそう。ボリューム感がたっぷりのため首元をしっかりと温めてくれるはず。太めのフリンジがアクセントになり、見た目にも冬ムードを高めてくれるはず。

プレッピースタイルを今っぽく表現

【3COINS】「リブレッグウォーマー」\550（税込）

足元に温かさと冬らしさを添えるレッグウォーマー。写真のようにローファーを合わせると、旬のクラシカルなプレッピースタイルに程よい抜け感が生まれます。長めの丈をクシュっとさせてロングブーツ風に見せても素敵かも。モノトーンカラーが揃っているので、さまざまなスタイリングにマッチしそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H