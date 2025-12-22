BE:FIRSTが、2025年9月に東京・お台場特設会場で開催された＜BMSG FES’25＞より「空」のライブ映像をYouTubeに公開した。

本日12月22日(月)放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』でも披露した「空」は、『第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部』の課題曲として書き下ろされた8枚目のシングルの表題曲。

常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現している。

今回公開された映像は2025年9月に東京・お台場特設会場で開催された＜BMSG FES’25＞で、BE:FIRSTブロックの最後に披露した「空」のライブ映像だ。夜空の下で想いを込めて歌うBE:FIRSTの姿をぜひチェックしてほしい。

なお、＜BMSG FES’25＞の模様は12月26日(金)よりPrime Videoにて独占配信が開始される。