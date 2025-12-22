大みそか放送『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』、総勢76組のアーティストが発表
大晦日12月31日23時45分放送の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS系）より、総勢76組のアーティストが発表された。
【写真】『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』ロゴ
現在『CDTVライブ！ライブ！』では、12月の3週にわたり“3大Fes.”を放送中。そのフィナーレとして、2025年大晦日に5時間15分にわたって届けられるのが、『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』だ。
このたび、総勢76組の出演アーティストが発表された。2025年の音楽シーンを彩ったヒットソングから、2026年にブレイク必至の注目アーティストまで、幅広い顔ぶれが年越しの瞬間を熱いライブで盛り上げる。
生放送を盛り上げるサブMCは、昨年に引き続きEXITが務める。年越しスペシャルならではの特別企画も多数進行中だ。年忘れ、年越し、年明けは総勢76組の豪華アーティストによる、あさ5時までの熱いノンストップライブで盛りあがろう。気になるアーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、放送日当日の12月31日正午に公式HPで発表予定だ。
■出演アーティスト（※アーティスト名50音順）
INI、IMP.、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、IVE 、Aile The Shota、aoen、新しい学校のリーダーズ、＝LOVE、岩田剛典、A.B.C-Z、NCT WISH、＆TEAM、ORANGE RANGE、神はサイコロを振らない、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、川崎鷹也、輝叶、Kis-My-Ft2、北山宏光、KEY TO LIT、CANDY TUNE、CUTIE STREET、Kvi Baba、CLASS SEVEN、原因は自分にある。、こっちのけんと、櫻坂46、THE JET BOY BANGERZ、THE RAMPAGE、GENERATIONS、s**t kingz、Juice=Juice、SWEET STEADY、SUPER BEAVER、STARGLOW、Tani Yuuki、DA PUMP、超ときめき宣伝部、超特急、T.M.Revolution、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なきごと、ナナヲアカリ、≒JOY、西川貴教、乃紫、乃木坂46、≠ME、BUDDiiS、HANA、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、ファントムシータ、FRUITS ZIPPER、BREAKERZ、BOYNEXTDOOR、MAZZEL、MAX、マルシィ、ME:I、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、宮野真守、M!LK、モーニング娘。’26、山下智久、LiSA、Little Glee Monster、ROIROM、ONE N’ ONLY
『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』は、TBS系にて12月31日23時45分放送。
