卓球メダリスト・福原愛さん、再婚＆妊娠を公表 「本人の意向もあり」…「この度はお騒がせして申し訳ございません」一部報道を受け
元卓球女子日本代表の福原愛さん（37）が、再婚し、妊娠していることが分かった。一部週刊誌の報道に関し、福原さんと業務提携する事務所が「掲載されております記事につきましては事実」と認めた。
【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん
事務所は22日、「弊社と業務提携を行っております福原愛について 一部報道がなされております件に関しまして、ご報告いたします」とし、「本人の意向もあり、プライベートに関することは公表しておりませんでしたが、掲載されております記事につきましては事実です」と認めた。
続けて「この度はお騒がせして申し訳ございません。今後とも一層精進してまりますので、温かく見守っていただきますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。
福原さんは1988年11月1日生まれ、宮城県出身。3歳から卓球を始め、天才卓球少女として多くのテレビに登場し話題を集めた。2012年にはロンドン五輪で、五輪で日本卓球界史上初のメダルとなる女子団体銀メダルに輝いた。
16年9月、台湾の卓球選手・江宏傑（こう・こうけつ）氏と結婚。17年10月、第1子を出産し、18年10月に現役引退を発表。19年4月、第2子を出産。21年7月に離婚が成立したと明らかにしていた。
