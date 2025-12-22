「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。22日のテーマは、「広がる年末年始休み 食材買い時は？」です。

■百貨店や商業施設が年末年始を休みに

年始の風物詩の1つといえば「初売り」です。福袋を楽しみにしている方も多いと思いますが、いま、年末年始を休みにしている百貨店や商業施設が増えています。

東武百貨店は49年ぶりに年始の休みを1月1日・2日の2日間にしました。これまで元日だけ休みでしたが、「労働環境の改善と、働く場所の魅力向上を目的に」と、49年ぶりに1月2日もお休みにしました。

そごう・西武は、2025年の元日は横浜店など6店舗が営業していましたが、2026年は10店舗すべて元日休業になりました。

マルイ・モディは一部店舗を除いて、今年の12月31日から来年1月3日まで4連休。2022年は1日・2日がお休みでしたが、その翌年から三が日の3日間をお休みに。さらに今年からは、大みそかも休みで4日間お休みになります。理由の1つは「休業による売り上げ減少の影響が小さくなった」からです。

■百貨店「売り上げに大きな影響ない」

意外と「年始の休み拡大で、月間の売り上げに大きな影響がない」と答える百貨店が多かったといいます。

今年25年ぶりに2日間休業にし、来年も引き続き2日間休業するという、大丸松坂屋百貨店に聞きました。「初売りの日は、1年のなかでも売り上げ上位の日で影響はあるが、1月3日からの初売りや1月全体で、売り上げをカバーできた」ということです。実際に、2025年1月の売上高は、前年比12.4％増となったそうです。

日本百貨店協会の今年1月の売り上げ統計によると、全国も東京も前年同月比5％以上増えました。「営業日数減の影響で入店客数は1割以上減ったが、初売りや免税などの売り上げが好調」で増加となったということです。

■年末年始休み…お買い物などの困りごとは？

売り上げにはそこまで困らないかもしれません。ただ、年末年始に店が休みで困った経験がある人もいるでしょう。街の皆さんに、年末年始休みの困りごとを聞きました。

会社員（40代）

「子どもの洋服を『（帰省先に）持ってくるの忘れた！』の時に、（洋服）店が開いてないと外に出られない。病院は（困ったこと）あります。年末年始にかけてうちの子たちは体調崩すことが多いので、そういったところではすごく困ります」

アルバイト（70代）

「生鮮のものは（休み前）ギリギリに買うけど、それ以外のものは事前に買っておいて。スパイス類とか買い忘れちゃって、お正月に来る親戚に『ある？持ってきて！』って言ったことある」

■スーパーの年末年始 狙い目は？

食材もいつ、どれくらい買うべきか困りますよね。スーパーの年末年始はどうなるのか？

ライフとサミットに聞いたところ、どちらも一部店舗除く三が日が休業です。コロナ禍で疲れた従業員にゆっくりお正月を過ごしてもらえるように、どちらも2022年からの取り組みです。

年末年始のお買い物の狙い目を聞きました。ライフの担当者によると、「正月用のものはすでに出ているので、売り切れもあるので早めに買うのが吉」ということです。

なかでも狙い目は「12月31日」です。三が日休業に備えて12月31日に売り切りたいため、お得になることもあるといいます。

販売期限が3日までのもので、葉物、肉・魚、お総菜などが値引き。閉店の数時間前から割引率が上がる傾向で、最大半額くらいになることも。

サミットでは今月、ポイント倍率アップや割引セールを行っていて、計画的にお得に買い物できるキャンペーンを用意しているということです。

ほかにも、独自の割引などを行っているスーパーがあるので、近くのスーパーのチラシなどをチェックしてみてください。

■年末年始に産まれたたまごをお得に

年末年始にしっかりお休みすることで、安くなるサービスもあります。

組合員限定ですが、生協宅配のパルシステムが新たに始めた、たまごに関する取り組みです。

これまで年末年始に産まれたたまごは、休み明けてからの配達だと賞味期限が短いため、プリンの原料など加工品の材料に使われることも多かったのですが、こうしたたまごをお得な値段で提供することになりました。

年末年始は休業しているため、配達は年始の5日から。賞味期限は通常より短くなりますが、通常より約2割安い値段で提供。27日まで注文を受け付けるそうです。