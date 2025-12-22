¡ÖTiffany¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¡¢¡×Àî¸ý½ÕÆà¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤À¿¿¤ÃÇò¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤Ï12·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¤Î³Ê¹¥¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ë¡¡¥Ö¥ë¡¼·Ï»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃæ¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¥³¡¼¥Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤ä¤À¿¿¤ÃÇò¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡ª¡ªTiffany¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢µ®Êý¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖTiffany¤È¤ª¤Ê¤¸¤¯¤é¤¤½ÕÆà¤Á¤ã¤ó¤â¤¤é¤¤é¤Ç¤¹!!¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¿¿¤ÃÇò¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖLove is a gift¡¡¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ê¤Ò¤È¡¢¤À¤¤¤¹¤¤Ê¤Ò¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëholiday¤Ë¡£Blue Box¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤·¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Çò¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤È³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×18Æü¤Ë¤Ï¡Öµ¤·Ú¤µ¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤â¤½¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È»È¤¤¿´ÃÏ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Àî¸ý¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
