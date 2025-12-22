東京都は、脱炭素社会の実現に向けてHTT（電力を（H）へらす・（T）つくる・（T）ためる）の取り組みを推進している。その一環として、暮らしの中で実践できるHTTアクションを紹介する動画を、TV−CMやWebCM、交通広告などで展開している。今回、寒さが本格化する中、各家庭でも実践できるHTTアクションをより身近に感じてもらえるよう、見て・体験して理解を深める「HTTわくわくサイエンスショー2025」を、12月21日に東京・二子玉川ライズで開催した。イベントのサイエンスステージには、CMでHTT兄妹を演じている堀越麗禾さんとサイエンスメッセンジャーのかず先生が登場し、電気の仕組みや再生可能エネルギーを“楽しく学べる”実験パフォーマンスを披露した。



HTT兄妹の堀越麗禾さん

夏に引き続き、冬のキャンペーンCMでもチョコレートプラネットと共にHTT兄妹として「へらす・つくる・ためる」の取り組みを紹介している堀越さん。サイエンスステージに登壇した堀越さんに、クリスマスの過ごし方を聞くと、「毎年、家の中にクリスマスツリーを飾るのだが、ツリーのイルミネーションにはLEDを使うようにしている。LEDのキラキラを家族で見ながら楽しいクリスマスを過ごしたい」と、家族みんなでHTTアクションを意識しながらクリスマスを楽しみたいと話していた。



サイエンスメッセンジャーのかず先生

そんな堀越さんには、サイエンスメッセンジャーのかず先生と一緒に、地球温暖化に関するクイズとHTTアクションの実験パフォーマンスに挑戦してもらった。まず最初のクイズは、「地球が温暖化したらなぜダメなの？」という問題で、選択肢は「A.熱中症になるから」「B.ラーメンが食べられなくなるから」「C.大雨・台風が増えるから」の3つ。堀越さんは、迷いながらAとCを選択すると、実はすべてが正解。かず先生は、「人間が二酸化炭素を大量に出したことで、地球が暑くなり続けている。地球温暖化が進むと、気温が上昇し、熱中症のリスクが高まる。また、地球温暖化は、作物にも影響を及ぼす。ラーメンの原料は小麦なので、小麦が育たなくなると、ラーメンが食べられなくなる可能性もある」と教えてくれた。



上昇気流によって雲が発生する実験パフォーマンスの様子

そして、「大雨・台風が増える」理由については、「海面の温度が高くなると、海水が蒸発して上昇気流が発生しやすくなる。上空で冷やされた水蒸気は大量の雲となり、大雨や台風につながる」と解説。上昇気流によって雲が発生する実験パフォーマンスをステージで披露し、堀越さんは目を丸くして驚いていた。



左から：HTT兄妹の堀越麗禾さん、サイエンスメッセンジャーのかず先生

次のクイズは、「日本でいちばんたくさんの二酸化炭素を出しているのは？」という問題。「A.ガソリンで走る車」「B.人間がはく息」「C.使っている電気」の3択から、堀越さんは「C」を選び、見事クイズに正解した。かず先生は、「電気をつくるとたくさんの二酸化炭素が発生してしまう。そのため、使う電気を減らしたり、電気をつくる方法を変えたり、あまった電気をためたりして、地球を守る取り組みが大切になる」と、HTTアクションの重要性を強調した。



風力発電の実験パフォーマンスの様子

ここで、再生可能エネルギーで電気をつくる方法として、風力発電の実験パフォーマンスに挑戦。堀越さんがプロペラに風を当てて、プロペラの羽を回すと電気が発生し、かず先生に巻きつけられたイルミネーションが点灯した。



白熱電球とLED電球を使った実験パフォーマンスの様子

続いて挑戦したのは、白熱電球とLED電球を使った実験パフォーマンス。かず先生は、モーター型の発電機をグルグル回しても白熱電球がほとんど光らなかったのに対して、堀越さんは、手回しの発電機で5つのLED電球を明るく光らせていた。かず先生は、「白熱電球は光ると電球がとても熱くなり、それだけたくさんの電力が必要になる。一方、LED電球は熱がほとんど出ないので、少ない電力で光らせることができる。電気製品を買い替えるときには、省エネ性能にも注目してほしい」と、使う電気を減らすためにもLED電球を選んでほしいと訴えた。



HTT兄妹の堀越麗禾さん

最後に、太陽光発電と燃料電池の実験パフォーマンスを行い、二酸化炭素を出さずに電気を作る方法には様々なアプローチがあることを紹介した。サイエンスステージを終えた堀越さんは、「発電することでたくさんの二酸化炭素が出ることを実感することができた。、また、LED電球の省エネ性も知ることができたので、家の中で電気を無駄に使っているところがないか改めてチェックしたい」と、HTTアクションをさらに促進していくと意欲を見せていた。



ワークショップで使用したソーラーカー組立キット

なお、「HTTわくわくサイエンスショー2025」では、サイエンスステージの他に、小学生以下の子どもと保護者を対象としたワークショップやスタンプラリーも実施。HTT兄妹との等身大フォトスポットも用意するなど、子どもから大人まで楽しみながらHTTアクションに親しめる内容となっていた。



HTT兄妹との等身大フォトスポット

東京都＝https://www.metro.tokyo.lg.jp/

HTT公式サイト＝https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/