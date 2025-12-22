お笑いコンビ「カラタチ」の前田壮太（38）が、21日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ」（日曜後1・59）に出演。意外な過去を明かして、共演者を驚かせた。

佐久間宣行氏も「ラジオが一番面白い」と称賛する「カラタチ」。その前田はアイドルオタクで、アイドルの握手会に足しげく通っていた。

現在の推しは「櫻坂46」の武元唯衣で、「推し活」の総額は「田舎に一軒家が建つレベル」というほどのめり込んでいる。

そんな前田は、過去に「掲示板に山里亮太の悪口を書いていた」と番組で紹介された。前田が推していたアイドルと、山里の推しが一緒だったことが原因だった。

前田は「（山里が）ももクロとかにも“浮気”していた。これはちょっと許せないな、と思って」と掲示板に悪口を記載した理由を説明。番組では「ピー」が入り、文言は明かされなかったが、MCの東野幸治が苦笑する痛いレベルの悪口だったようだ。

それも大学生時代の話で、現在は“反省”しているが、まさかの出来事があった。ある年の、M―1の敗者復活戦で武元唯衣の名前を出す公私混同をした際に、「めちゃくちゃDMが来て。因果応報なんですが…」と山里への悪口と同じ文言が返ってきたといい、共演者から「そりゃそうや」と苦笑されていた。