俳優の中村雅俊（74）が20日放送の、テレビ大阪「大阪おっさんぽ 2時間スペシャル」に出演。「文学座」の1期上だった松田優作さんについて「繊細な人だった」と振り返った。

中村は慶大卒業後の73年に「文学座」に入団。その後、75年の日本テレビ系「俺たちの勲章」でダブル主演を果たすなど、松田さんとは親交があった。

中村は74年に「ふれあい」で映画デビューし、同年日本テレビ系ドラマ「われら青春!」でいきなり主役として抜てきされた。しかしテレビに出演したことがなかったため、同ドラマのプロデューサーが担当していた「太陽にほえろ!」に“慣らし”のために出演することになったという。

当時、「太陽にほえろ!」には松田さんが柴田純（ジーパン）役で出演。石原裕次郎さん演じる藤堂俊介（ボス）のところに一緒に行くというシーンを撮影することになっていた。だが、中村は間違った連絡を受け2時間半の遅刻。撮影が始まったが「松田さんと俺と交互にNG出して…」と言うとMCのお笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有は「なんで松田さん？」と不思議そうに語った。

すると中村は「気を遣って。同じ文学座の後輩だし。あの人、滅茶苦茶繊細な人なんですよ」と明かした。

黒田が「わざとNG出したのとちゃいます？わざとNG出して、雅俊さんの方に行かんように…格好良すぎますねジーパン！」と言うと、中村も「ああ〜。そうですねえ」とうなずいていた。