SNSで歌手でタレント堀ちえみ（58）に誹謗（ひぼう）中傷をしていた中島早苗被告（48）が、東京地裁の判決を不服としていた控訴を22日、取り下げていたことが分かった。

中原被告は、懲役1年執行猶予3年とした8月29日の第一審判決を不服として控訴していたが確定した。控訴裁判は23日午3時から東京高裁で行われる予定だった。

堀は19年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきた。中島被告は堀のブログに対して2023年（令5）から25年1月17日までのおよそ2年間にわたって「うそ八百」「顔が歪んでいる」「舌を引っこ抜かれたいのか」などと1万6004件もの誹謗中傷のメッセージをスマートフォンで送信し続けてきた。

公判ではSNSへの誹謗中傷は自宅周辺の商業施設でWiFi回線を使って送信を繰り返していたとし、その一方で職業にはつかず生活保護を受けていたことも明かしていた。さらに中島被告は誹謗中傷などの客観的事実についてはおおむね認めたものの、容疑となった偽計業務妨害に関しては「そのような意図はありませんでした」と否認していた。