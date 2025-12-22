BE:FIRST¡ÖBMSG FES¡Ç25¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¶õ¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
BE:FIRST / ¶õ -from BMSG FES¡Ç25-¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤¬22Æü¡¢2025Ç¯9·î¤ËÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ìÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖBMSG FES¡Ç25¡×¤è¤ê¡Ö¶õ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿BE:FIRST / ¶õ -from BMSG FES¡Ç25-±ÇÁü
ËÜÆü12·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°Fes.¡×¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡Ö¶õ¡×¤Ï¡¢Âè92²ó NHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿8ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡£¾ï¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¶õÌÏÍÍ¤òÂêºà¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê³Ú¶Ê¤È¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥¹¥¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²Î¤ÇÉ½¸½¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï2025Ç¯9·î¤ËÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ìÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖBMSG FES¡Ç25¡×¤Ç¡¢BE:FIRST¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇ¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¡Ö¶õ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖBMSG FES'25¡×¤ÎÌÏÍÍ¤Ï12·î26Æü¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£