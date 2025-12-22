冬を迎えてもクマの被害が止まりません。秋田市の卸売市場にクマが侵入。倉庫の中で居座るクマの様子をカメラが捉えていました。

■会社倉庫に…体長約1.2メートルのクマ

もうすぐ年の瀬だというのに、“クマの知らせ”が終わる気配はありません。

記者（22日午後1時半ごろ）

「秋田市にある会社倉庫にクマが入り込みました。2時間半ほどたった今も警察が周辺の警戒に当たっています」

現場は、秋田市中心部から6キロほど離れた卸売市場の敷地内。防犯カメラが捉えた内部の映像には、倉庫内を歩く体長1.2メートルほどの1頭のクマが映っていました。

実は倉庫内には、バナナやハチミツなどが入った捕獲用のオリが。においに誘われたのでしょうか、その方向へ歩く様子も映っていました。

警察などによりますと、22日午前11時すぎ、市場関係者が倉庫に入っていくクマを目撃。現場は騒然とした雰囲気に…。

いまだ捕獲には至っていませんが、ケガ人はいませんでした。

■山林で頭ケガし倒れている男性…死亡

冬になっても出没を続けるクマ。20日、所々にうっすら雪が残る宮城県大和町には、複数のパトカーが。

記者

「山林が現場かと思われます。クマがいたところだということです」

89歳の男性が山林で頭にケガをした状態で倒れているのを発見。男性の傍らにはワナにかかったクマが。そのサイズ、およそ1.3メートルでした。

男性は仙台市に住む猟友会のメンバーで、その場で死亡を確認。クマに襲われた可能性が高いとみられています。

■クマ対策…樹木の伐採を無償で実施も

こうした中、22日に宮城県栗原市で始まったのは、クマを引き寄せる一因となる、柿の木の伐採です。

栗原市では、高齢などの理由で管理が難しくなった柿や栗の木などの樹木の伐採を無償で実施。

伐採を依頼した住民

「年をとったら木にも登れなくなるので、思い切って切ろうと」

■専門家“食べ物に困らないと冬眠に遅れ”

なぜ冬になってもクマの行動が活発なのでしょうか？

専門家は──。

クマの生態に詳しい 岩手大学・山内貴義准教授

「秋の時期にエサが非常に少なかった。ドングリやブナが大凶作。人里にエサを求めているクマが出てしまった」

ヒトの生活エリアにエサを見つけ食べ物に困らなくなると、冬眠が遅れるといいます。

■エサがなくなっても建物に侵入する可能性

特に今年生まれた子グマは…。

岩手大学・山内貴義准教授

「親からはぐれた（子グマは）冬眠の経験がないので、まだエサがある限り（出没が）続くかなと。エサがなくなった時に場合によっては、建物への侵入が（来年の）１月上旬までみられる可能性があると」

専門家によると柿の木などの伐採は有効だといいますが、その後、クマが家に侵入する恐れもあるため電気柵を設置するなど、伐採後のアフターケアが重要だということです。