特上脇肉キャッチャー新色モカ登場♡優しさと補整力を両立
補整力は欲しいけれど、きつさは苦手。そんな女性の声に応えてきたHEAVEN Japanの「脇肉キャッチャー®」シリーズから、人気の「特上脇肉キャッチャー」に新色モカが登場しました。シリーズ累計80万本を超える実績を持つ名品に、肌なじみの良い優しいカラーが仲間入り。冬の装いにも自然に溶け込む、新しい選択肢として注目されています♡
やさしく密着、きれいを支える設計
「特上脇肉キャッチャー」は、締めつけ感を抑えながら脇肉をしっかりキャッチする設計が魅力。パワーネットと縦横に伸びる2WAY素材を採用し、ゴム不使用で縫い目の少ないフラット設計に仕上げています。
後ろ姿に段差が出にくく、服を着たときもすっきりとしたシルエットを演出。補整下着が初めての方にも取り入れやすい一枚です。
Madhappy×BABY-G初コラボ♡レトロ可愛い限定BG-169が登場
痛くなりにくい立体構造と美バスト
HEAVEN Japan独自の3Dワイヤーは、バストの輪郭に沿いやすく、ワイヤー特有の痛みを感じにくいのが特長。さらにサイドパネルで横広がりを抑え、立体感のあるバストラインへ導きます。
4枚剥ぎカップによる立体設計で、谷間を自然にメイクしながら、ふっくらとした美しいバストをキープします。
50サイズ対応と選べる新色モカ
「特上脇肉キャッチャー」はBカップからKカップまで対応する50サイズ展開。サイズ選びに不安がある方も、オンラインフィッターによる事前無料相談や、交換・返品無料対応で安心です。
新色モカは柔らかなブラウンにベージュレースを重ねた上品なカラー。肌に溶け込みやすく、冬のファッションにも自然になじみます。
・特上脇肉キャッチャー
価格：7,480円(税込)
サイズ：カップB～D/アンダー65～80センチ
カップE～K/アンダー65～90センチ
カラー：モカ／クリスタルピンク／バーガンディー／レディブラック／ピンクベージュ
※おそろいのショーツは別売りとなります
・スタンダードショーツ
価格：1,650円(税込)
サイズ：M／L／LL／3L
カラー：モカ／クリスタルピンク／バーガンディー／レディブラック／ピンクベージュ
・Tバックショーツ
価格：2,420円(税込)
サイズ：M／L／LL
カラー：モカ／クリスタルピンク
毎日に寄り添う適正下着®という選択
快適な着け心地と補整力、そのどちらも妥協しないHEAVEN Japanの下着づくり。45年以上のパタンナーの知見が詰まった「特上脇肉キャッチャー」は、日常に無理なく取り入れられる一枚です。
新色モカで、下着から気分を整える時間を楽しんでみてください♪自分の体に寄り添う選択が、毎日を少し心地よくしてくれます。