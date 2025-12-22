特上脇肉キャッチャー新色モカ登場♡優しさと補整力を両立

補整力は欲しいけれど、きつさは苦手。そんな女性の声に応えてきたHEAVEN Japanの「脇肉キャッチャー®」シリーズから、人気の「特上脇肉キャッチャー」に新色モカが登場しました。シリーズ累計80万本を超える実績を持つ名品に、肌なじみの良い優しいカラーが仲間入り。冬の装いにも自然に溶け込む、新しい選択肢として注目されています♡

やさしく密着、きれいを支える設計

「特上脇肉キャッチャー」は、締めつけ感を抑えながら脇肉をしっかりキャッチする設計が魅力。パワーネットと縦横に伸びる2WAY素材を採用し、ゴム不使用で縫い目の少ないフラット設計に仕上げています。

後ろ姿に段差が出にくく、服を着たときもすっきりとしたシルエットを演出。補整下着が初めての方にも取り入れやすい一枚です。

痛くなりにくい立体構造と美バスト

HEAVEN Japan独自の3Dワイヤーは、バストの輪郭に沿いやすく、ワイヤー特有の痛みを感じにくいのが特長。さらにサイドパネルで横広がりを抑え、立体感のあるバストラインへ導きます。

4枚剥ぎカップによる立体設計で、谷間を自然にメイクしながら、ふっくらとした美しいバストをキープします。

50サイズ対応と選べる新色モカ

「特上脇肉キャッチャー」はBカップからKカップまで対応する50サイズ展開。サイズ選びに不安がある方も、オンラインフィッターによる事前無料相談や、交換・返品無料対応で安心です。

新色モカは柔らかなブラウンにベージュレースを重ねた上品なカラー。肌に溶け込みやすく、冬のファッションにも自然になじみます。

・特上脇肉キャッチャー

価格：7,480円(税込)

サイズ：カップB～D/アンダー65～80センチ

カップE～K/アンダー65～90センチ

カラー：モカ／クリスタルピンク／バーガンディー／レディブラック／ピンクベージュ

※おそろいのショーツは別売りとなります

・スタンダードショーツ

価格：1,650円(税込)

サイズ：M／L／LL／3L

カラー：モカ／クリスタルピンク／バーガンディー／レディブラック／ピンクベージュ

・Tバックショーツ

価格：2,420円(税込)

サイズ：M／L／LL

カラー：モカ／クリスタルピンク

毎日に寄り添う適正下着®という選択

快適な着け心地と補整力、そのどちらも妥協しないHEAVEN Japanの下着づくり。45年以上のパタンナーの知見が詰まった「特上脇肉キャッチャー」は、日常に無理なく取り入れられる一枚です。

新色モカで、下着から気分を整える時間を楽しんでみてください♪自分の体に寄り添う選択が、毎日を少し心地よくしてくれます。