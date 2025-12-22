テレビ朝日系「ももクロちゃんと！」が２０日に放送された。

この日は、２０２５年が「昭和１００年」のメモリアルイヤーであることから「昭和」を特集。Ｚ世代の「ネオ昭和アーティスト」として、昭和の美しさを広めている阪田マリンをゲストに招いた。

阪田が、昭和時代は、現在のようにスマホや携帯電話がなかったために、恋愛における連絡手段も限られていたことを紹介すると、ももいろクローバーＺ・玉井詩織は感激。「文通とかしてみたかった」と話した。

阪田は「例えば今って好きな方に電話をする時っていうのはスマホで。すぐに繋がる時代じゃないですか？でも、やっぱり昭和はスマホがなかったので、家の固定電話、黒電話と公衆電話で（通話）するとか。（電話に）誰が出るか分かんないんですよ。（相手が）実家だと、親が出たらどうしよう？お兄さんが出たらどうしよう？って。怖い中、電話かけて、好きな人が出た時の喜びっていうのは、今では味わえない感情」とＺ世代とは思えない情感たっぷりの解説をした。

待ち合わせに、駅の掲示板が利用され、約束をした両者が出会えずに帰宅することも珍しくなかった状況を説明されると、百田夏菜子は「（掲示板で）同じ名前で間違えた方を見ちゃったり？」と想像。玉井は「そこから出会うとかもあるのかも…」と令和では実現しにくいロマンチック展開に目を輝かせていた。