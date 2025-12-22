「プロレス・新日本」（２２日、後楽園ホール）

１・４東京ドーム大会で現役を引退する棚橋弘至が、満員の“聖地”で感激の涙を流した。

ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア最年少優勝のホープ、藤田晃生と対戦。相手の突進をスリング・ブレイドで切り返し、ダルマ式ジャーマンで追撃。１２分１０秒、ハイフライフロー２連発からの片エビ固めで３カウントを奪った。

藤田と言葉を交わした後、何も言わずリングを去ろうとすると、大歓声を受けてカムバック。年内最終興行で１年の感謝を伝え「僕の胸に去来するのは感謝、満員の東京ドームで喜んでいただける皆さんの姿です」とマイクで語った。

これでオカダ・カズチカとの引退試合を残すのみとなった現実に、満員の客席からは「棚橋、辞めるな！」「辞めないで〜！」の声が飛ぶ。棚橋は大声援にこらえられず涙を流した。

棚橋は「本当にありがとう」と涙声で感謝すると、最後は気を取り直して「愛してま〜す！」で締めくくった。

バックステージでは「後楽園の思い出は、２千ゼロ年代になんとか、後楽園ホールをいっぱいにしましょうというところから始まって、いっぱいになって盛り上がったのを覚えています。いい形で２０２５年締められて感謝しています」と語った棚橋。「早かったね。デビューしてから２６年。なんでこんなに早いのかな…。一生懸命やった。良かったよ」と再び涙を流した。

男泣きしながら棚橋は「今日の後楽園、来年１月４日の東京ドーム…棚橋弘至がプロレスラーになった意義あったじゃん。最後まで全力で、レインメーカーショックの借りは返していないので、しっかりオカダに返します」と、チケット完売の大舞台での有終の美を誓った。

最後は「２０２６年も新日本は最強の布陣で、選手、スタッフ、全力で頑張っていきます。しっかりついてきてください」と呼びかけた。