¡ã´ÇÉÂ¤ªÃÇ¤ê¡ª¡äÃ¶Æá¤¬È¯Ç®¤·¤¿¤±¤É¡¢µÁ¼Â²È¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦ÅÁ¤¨¤ÆÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤Ç¤âºá°´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä
É×ÉØ´Ö¤Î¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤Î°·¤¤¡×¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬É½ÌÌ²½¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤ÎÂÎ¸³¤â¡¢¤¿¤À¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÈ¯Ç®¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤ÎÎ¢¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ÈÉéÃ´¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»äÍÑ¤ÇÄ«¤«¤é¸©³°¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Ã¶Æá¤¬¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤Ê¤êÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢È¯Ç®¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Ü¤ë¤ÈÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢Î¥¤ì¤¬¤¢¤ë¶á½ê¤ÎµÁ¼Â²È¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯Ç®¤·¤ÆÂÎÄ´¤¬°¤¤¿Í¤ò¼Â²È¤Ëµ¢¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù
Ã¶Æá¤«¤é»Ò¤É¤â¤ËÉ÷¼Ù¤ò°Ü¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ªµÁ¼Â²È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì
¤Þ¤º¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø»ä¤¬Ç¥¿±Ãæ¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Ã¶Æá¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤é¤»¤¿¡£Ìë¤Õ¤«¤·¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤À¤ê¤ÇÊ¢½Ð¤·¤Æ¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤ä¤Ä¤ÎÌÌÅÝ¤ò¡¢¿È½Å¤Î»ä¤¬¤ß¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤âµÁ¼Â²È¶á¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¡£»Ò¤É¤â3¿Í¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤é¡¢´ÇÉÂ¤¹¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤â¤ó¡Ù
¡ØµÁ¼Â²È¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¡¢¿©ÎÁ»ý»²¤·¤Æ¼Ö¤ÇÁ÷¤ë¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤Æ¤âÉô²°¤ÇÂç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ºÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Ü¤·¤½¤¦¡Ù
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡ÖµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë°Ü¤¹¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£¤Þ¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉáÃÊ¤Î»ÑÀª¤¬È½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´ÇÉÂ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î²áµî¤Î¹Ô¤¤¤Î¤»¤¤¡©
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏËº¤ìÆñ¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î´¶À÷¾É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²ÈÂ²Á´°÷¤¬´¶À÷¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¬½Å¾É²½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸å°ä¾É¤Ë¶ì¤·¤àÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï²òÇ®¤·¤Æ²óÉü¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²È»ö°é»ù¤ò°ìÀÚ¤»¤º¡¢¥²¡¼¥à»°Ëæ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿»ºÁ°»º¸å¤Î¥Ä¥é¤¤»þ´ü¤âÍê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÉü½²¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡£¼«¶È¼«ÆÀ¡Ù
¡Øº£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µÁ¼Â²È¤¬¥¤¥ä¤¬¤é¤ºÌÌÅÝ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤è¤·¡Ù
¡ØÆüº¢¤Î¹Ô¤¤¤¬°¤¤¤«¤é²Ç¤Ë´ÇÉÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤ï¡£Æ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤·¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éÅßµ¨¤Ï´¶À÷¾É¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ½Õ¤Þ¤ÇÄù¤á½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¡Ù
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀµ²ò¡£ÂçÀÚ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¤Ì¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ò¥µ¥¯¥Ã¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡Ù
È¯Ç®¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤¬¡¢ËÜÅö¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£É½ÌÌÅª¤Ê¹ÔÆ°¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤ì¤ÐÎä¤¿¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿ÉéÃ´¤ä½ý¤Ä¤¤¤¿²áµî¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÁê»¦¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö´ÇÉÂ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø»ä¤Ê¤é¼«Âð¤Ç´ÇÉÂ¤¹¤ë¤è¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Ê¤é¡¢¤À¤±¤ì¤É¡Ù
²ÈÂ²¤Î·Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤«¤é²È»ö°é»ù¤Ë¶¨ÎÏÅª¤È¤«¡¢¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ê¤é¡¢¼«Á³¤Ë¡Ö´ÇÉÂ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë´ÇÉÂ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡×¤Î²ÈÄí¤â
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø´ÇÉÂ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£É×ÉØ¤É¤Ã¤Á¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÇÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´¶À÷¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÃ¶ÆáÎ¾Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯³Æ¼«¤ÎÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡Ù
´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤º¡¢Âç¿ÍÆ±»Î¤È¤·¤Æ¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç²ÈÄí¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ï¤¬¾®¤µ¤¤¡©¡×¤ÈÇº¤à¥Þ¥Þ¡£ºá°´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î´ï¤¬¾®¤µ¤¤¡©¡×¤È¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡Ù
¡Ø¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï´ï¤¬¾®¤µ¤¤¤É¤³¤í¤«Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬»Ò°é¤Æ¤Ë¶¨ÎÏÅª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡Ù
¡Ø¤Þ¤ÀÆ°¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À²¹¾ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡Ù
¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌµ°Õ¼±¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢¤½¤Îµ²±¤¬È½ÃÇ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤¤«Í¥¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦Çò¹õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë²áÄø¤³¤½¤¬Åú¤¨¤ò·Áºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤ò´¶À÷¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î»×¤¤¤ä¤ê¡©
²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤ËÀäÂÐ¤ÎÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö´ÇÉÂ¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÄÉ¤¤½Ð¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÂò¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤ò¼´¤Ë¡¢µÁ¼Â²È¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤ò»È¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤äÀ¸³èÂÖÅÙ¤ÏËÜ¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤òÁ°¤Ë¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ëÁªÂò¤â²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢º£¸å¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤¦Àþ°ú¤¤¹¤ë¤«¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
