à¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¤¡¡ª¡×¡Ö±ìÆÍÁÝ½ü¤·¤È¤¤Þ¡Á¤¹¡×
¡Ö¹¬¤»¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥µ¥ó¥¿¤Î°áÁõ¤ËÀÖ¤¤¥Ö¡¼¥Ä¡¢ÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥µ¥ó¥¿¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó¥¿»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö±ìÆÍÁÝ½ü¤·¤È¤¤Þ¡Á¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¥¥å¡¼¥È¤Ê¥µ¥ó¥¿½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¤¡¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÂÊý¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£