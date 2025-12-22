活動再開の小島瑠璃子、出産後すらりとした金髪水着ボディ 「リアルな今を赤裸々公開」へ…新年番組が予告
芸能活動を再開したタレント・小島瑠璃子（31）が、TOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』の新年放送回に出演することになり、22日までに更新された番組公式Xに登場した。
【写真】活動再開の小島瑠璃子、出産後すらりとした金髪水着ボディ
投稿された写真では、金髪の小島が、お腹だしのスイムウェアですらりとしたボディを披露。高橋とサウナを楽しみ、にこやかにポージングしている。チェアーで“整う”姿も披露された。番組は、来年1月10日午後6時から放送。
また、「2年半の休業を経て#バラエティの女王復帰」「事務所独立から出産＆育児、仕事まで…全然“ととのっていない”リアルな今を赤裸々公開」と予告。さらに「『#居眠り事件』の真相告白＆懺悔も」と期待をもたせている。
小島は、バラエティー番組などで活躍していた2022年、翌年から中国の大学に留学する意向を明かし、23年5月に行われた映画『再会長江』の舞台あいさつでは「私事ですが、先日結婚しまして…」と語り、同年8月に第1子妊娠を公表。その後、夫を亡くしたことも明かした。今年7月には、インスタグラムで子どもとの2ショットを掲載した。
さらに10月12日、自身のSNSで「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。翌13日には、個人事務所を設立したことも発表した。
