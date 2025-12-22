俳優の中村雅俊（74）が20日放送の、テレビ大阪「大阪おっさんぽ 2時間スペシャル」に出演。テレビ出演の撮影初日に2時間半遅れ、石原裕次郎さんを待たせたことを明かした。

中村は慶大卒業後の73年に「文学座」に入団。74年に「ふれあい」で映画デビューし、同年日本テレビ系ドラマ「われら青春!」でいきなり主役として抜てきされた。

中村は「テレビにも出たことがないんで。それでプロデューサーが『太陽にほえろ！』のプロデューサーでもあったので、テレビカメラの前で芝居したことないから、ちょっと慣れる」意味で、「太陽にほえろ!」に出演することになった。

だが、そのシーンを録る日に2時間半の遅刻。中村は1日ずれて撮影日を教えられていたためで、「文学座の同期の家で徹マンしていたんです。だって、人生初めての撮影初日ですよ。そんな徹マンする訳がない…」と苦笑した。

撮影日に電話があり、初めてその日が撮影と知り「凄い怒鳴り付けられて。ええっ！て話になって。東京に出て初めてタクシーに乗って行きました」と中村。石原さんの所に行き謝罪すると、軽く手を上げて「“おうっ！”って。格好いいっすよ、もう。それで終わりです。怒鳴りつけられると思った」と言うと、MCのお笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有は「俺やったら1カ月無視します」と突っ込んでいた。