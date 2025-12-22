お笑いコンビ「令和ロマン」が22日に公式YouTubeチャンネルを更新。前日に開催されたM-1グランプリを振り返った。

昨年覇者として登場し、会場客席で生観戦していたコンビ。高比良くるまは「これだけは思った。CMってほんとに影響すんだな」と感想を語ると、松井ケムリも「思った！これ全然違った」とかぶせ気味に同意した。

2年連続のトップバッターでネタを披露し、史上初の連覇を成し遂げたコンビ。「客席で見てると、CM明けの一発目って、もうトップバッターぐらいリセットされてて。何ならトップバッターはそれまでの審査員紹介とつながってるから、全然トップバッターじゃなかった」とCM明けでネタを披露するコンビの厳しさを説明。ネタ順について「3組目まではめっちゃ環境が良い」と気づきを語った。

ケムリも「演者だとトイレに行くにしても急いで行く、間に合うか不安で体感時間が短くなってる。でも、お客さんとしていると余裕でトイレ行けるし、結構な時間が経ってる気がするんだよな」と、会場で感じたCM中の“間”を証言した。