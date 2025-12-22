儚げキャバ嬢・かりなのアイメイクレシピ…中顔面短縮のこだわり＆2週間に1回まつ毛パーマ【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/12/22】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の「かりな」にインタビューを実施し、メイクレシピや2025年のベストコスメについて語ってもらった。
【写真】整形赤裸々告白の美人キャバ嬢の制服姿
儚さも感じさせる洗練されたビジュアルが人気を集めているかりな。ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）などのメディアに出演しているだけでなく、抜群のスタイルを活かし「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演するなど、活躍の場を広げている。
― メイクで1番こだわっている部分はどこですか？メイクレシピを教えてください。
かりな：全部こだわっていますが、特にこだわっているのはアイラインとまつ毛です。まつ毛は2週間に1回くらいまつ毛パーマをしていて、気分でつけまつ毛をつけることもあります。
― お気に入りのマスカラはありますか？
かりな：KATE（ケイト）のピンクのマスカラです。あとはSHIEN（シーイン）のつけまつ毛。400円や200円で何個か入っているのでコスパが良く、そのつけまつ毛をつけて目力をアップさせています。
― 1番愛用しているコスメブランドはありますか？
かりな：全部バラバラです（笑）。最近はファンデーションにすごくこだわっていて、LANCOME（ランコム／※「O」はサーカムフレックス付き）の1番明るいファンデーションと、DIOR（ディオール）のコンシーラーの00番を混ぜていて使っています。
― 色白な肌を徹底されているんですね！
かりな：白いお肌の方が七難を隠すかなって（笑）。
― かりなさんのSNSを見て、韓国がお好きなのかなと感じたのですが、コスメは日本のものも多く使われているんですね！
かりな：アイシャドウでWonjungyo（ウォンジョンヨ）を使うなどはしているのですが、韓国のものはスキンケア用品が多いですね。
― 何度もリピートしている“人生コスメ”を教えてください。
かりな：ヒロインメイクのペンシルアイライナーは絶対に落ちない！アイライナーをよく褒めていただくのですが、ヒロインメイクを使っています。
― 2025年のベストコスメを教えてください。
かりな：フィックスミストです。メイクした後に吹きかけると、お酒を飲んで酔っ払っても崩れないし、落ちないんです。アイメイクもこれのおかげでパンダ目にならない。すごく助かっています！
もう1つはCANMAKE（キャンメイク）のクリーミータッチライナーのピンク！目頭や粘膜に使うと、中顔面がすごく短く見えます。
― 最後にメイクのポイントとして「これだけは伝えておきたい」と思うことを教えてください。
かりな：涙袋はしっかり作った方が良い。可愛くなります！
― ありがとうございました！
儚げでありながらも芯の強さを感じさせるルックスで、メディアやファッションイベントでも活躍の場を広げているかりなさん。彼女の美しさの秘訣は、アイラインとまつ毛への徹底的なこだわり、そして透明感あふれる色白肌への追求にあることがわかった。
特にプチプラコスメを賢く取り入れつつ、ハイブランドのベースメイクを組み合わせるなど、美しさへの探求心と情報収集力はプロ意識の高さを示している。また涙袋メイクやCANMAKEのピンクライナーで「中顔面短縮」を意識するなど、単に流行を追うだけでなく、自身の個性を最大限に引き出すための研究を怠らない姿勢こそが、彼女が多くの女性から支持を集める理由だろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】整形赤裸々告白の美人キャバ嬢の制服姿
◆儚げ美女・かりなとは
儚さも感じさせる洗練されたビジュアルが人気を集めているかりな。ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）などのメディアに出演しているだけでなく、抜群のスタイルを活かし「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演するなど、活躍の場を広げている。
◆かりなのメイクレシピ
― メイクで1番こだわっている部分はどこですか？メイクレシピを教えてください。
かりな：全部こだわっていますが、特にこだわっているのはアイラインとまつ毛です。まつ毛は2週間に1回くらいまつ毛パーマをしていて、気分でつけまつ毛をつけることもあります。
― お気に入りのマスカラはありますか？
かりな：KATE（ケイト）のピンクのマスカラです。あとはSHIEN（シーイン）のつけまつ毛。400円や200円で何個か入っているのでコスパが良く、そのつけまつ毛をつけて目力をアップさせています。
― 1番愛用しているコスメブランドはありますか？
かりな：全部バラバラです（笑）。最近はファンデーションにすごくこだわっていて、LANCOME（ランコム／※「O」はサーカムフレックス付き）の1番明るいファンデーションと、DIOR（ディオール）のコンシーラーの00番を混ぜていて使っています。
― 色白な肌を徹底されているんですね！
かりな：白いお肌の方が七難を隠すかなって（笑）。
― かりなさんのSNSを見て、韓国がお好きなのかなと感じたのですが、コスメは日本のものも多く使われているんですね！
かりな：アイシャドウでWonjungyo（ウォンジョンヨ）を使うなどはしているのですが、韓国のものはスキンケア用品が多いですね。
◆かりな、人生コスメ明かす
― 何度もリピートしている“人生コスメ”を教えてください。
かりな：ヒロインメイクのペンシルアイライナーは絶対に落ちない！アイライナーをよく褒めていただくのですが、ヒロインメイクを使っています。
― 2025年のベストコスメを教えてください。
かりな：フィックスミストです。メイクした後に吹きかけると、お酒を飲んで酔っ払っても崩れないし、落ちないんです。アイメイクもこれのおかげでパンダ目にならない。すごく助かっています！
もう1つはCANMAKE（キャンメイク）のクリーミータッチライナーのピンク！目頭や粘膜に使うと、中顔面がすごく短く見えます。
― 最後にメイクのポイントとして「これだけは伝えておきたい」と思うことを教えてください。
かりな：涙袋はしっかり作った方が良い。可愛くなります！
― ありがとうございました！
◆まとめ
儚げでありながらも芯の強さを感じさせるルックスで、メディアやファッションイベントでも活躍の場を広げているかりなさん。彼女の美しさの秘訣は、アイラインとまつ毛への徹底的なこだわり、そして透明感あふれる色白肌への追求にあることがわかった。
特にプチプラコスメを賢く取り入れつつ、ハイブランドのベースメイクを組み合わせるなど、美しさへの探求心と情報収集力はプロ意識の高さを示している。また涙袋メイクやCANMAKEのピンクライナーで「中顔面短縮」を意識するなど、単に流行を追うだけでなく、自身の個性を最大限に引き出すための研究を怠らない姿勢こそが、彼女が多くの女性から支持を集める理由だろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】