「CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026」総勢76組全出演アーティスト発表【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/22】TBSでは、2025年大晦日の12月31日（水）よる11時45分から毎年恒例の『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』を5時間15分にわたって放送。このたび、総勢76組の全出演アーティストが発表された。
『CDTVライブ！ライブ！』では12月の3週にわたって“3大Fes．”を放送中。そのフィナーレを飾るのが『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes．2025→2026』だ。2025年の音楽シーンを彩ったヒットソングから、2026年にブレイク必至の注目アーティストまで、幅広いアーティストたちが年越しから熱いライブを届ける。
生放送を盛り上げるサブMCは、2024年に引き続きEXITが務める。また、年越しSPならではの特別企画も多数進行中。年忘れ、年越し、年明けは総勢76組の豪華アーティストによる、あさ5時までの熱いノンストップライブで盛りあがる。そして気になるアーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、放送日当日の12月31日（水）正午に公式HPで発表予定。
INI、IMP.、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、IVE、Aile The Shota、aoen、新しい学校のリーダーズ、＝LOVE、岩田剛典、A.B.C-Z、NCT WISH、&TEAM、ORANGE RANGE、神はサイコロを振らない、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、川崎鷹也、輝叶、Kis-My-Ft2、北山宏光、KEY TO LIT、CANDY TUNE、CUTIE STREET、Kvi Baba、CLASS SEVEN、原因は自分にある。、こっちのけんと、櫻坂46、THE JET BOY BANGERZ、THE RAMPAGE、GENERATIONS、s**t kingz、Juice=Juice、SWEET STEADY、SUPER BEAVER、STARGLOW、Tani Yuuki、DA PUMP、超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）、超特急、T.M.Revolution、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なきごと、ナナヲアカリ、≒JOY、西川貴教、乃紫、乃木坂46、≠ME、BUDDiiS、HANA、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、ファントムシータ、FRUITS ZIPPER、BREAKERZ、BOYNEXTDOOR、MAZZEL、MAX、マルシィ、ME:I、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、宮野真守、M!LK、モーニング娘。’26、山下智久、LiSA、Little Glee Monster、ROIROM、ONE N’ ONLY（modelpress編集部）
◆「CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.」全出演アーティスト発表
◆出演アーティスト一覧（※アーティスト名50音順）
