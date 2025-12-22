本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
12/22
EUR/USD
1.1675 (14億ユーロ)
1.1700 (14.1億ユーロ)
1.1815 (10.2億ユーロ)
USD/JPY
155.00 (12億ドル)
157.50 (12.2億ドル)
156.00(7.71億ドル)
GBP/USD
1.3180 (5.2億ポンド)
1.3345 (3.93億ポンド)
1.3400 (5.39億ポンド)
ユーロドルは1.1700と1.1675、1.1815に大規模設定、ドル円は157.50にピンポイント、ポンドドルは1.3400に中規模の設定
12/22
EUR/USD
1.1675 (14億ユーロ)
1.1700 (14.1億ユーロ)
1.1815 (10.2億ユーロ)
USD/JPY
155.00 (12億ドル)
157.50 (12.2億ドル)
156.00(7.71億ドル)
GBP/USD
1.3180 (5.2億ポンド)
1.3345 (3.93億ポンド)
1.3400 (5.39億ポンド)
ユーロドルは1.1700と1.1675、1.1815に大規模設定、ドル円は157.50にピンポイント、ポンドドルは1.3400に中規模の設定