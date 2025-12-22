◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

ダノンデサイルについて語る戸崎の言葉は、驚くほどの興奮と熱がこもっていた。「ドバイ（シーマクラシック）の手応えは、いまだに覚えています。かなり能力を持っている馬です。（今までの騎乗馬で）一番かもしれない」。ドバイでは後にジャパンＣを制したフランス調教馬のカランダガンの猛追を封じてＶ。常に冷静な名手が、馬上インタビューで答えた「ベリベリホース」がＳＮＳなどで大きな話題になった。

同時にもろさも併せ持っている。戸崎は「尾を振って走ったり、精神的な危うさもあります。そういうところが成長してくれれば」。前走のジャパンＣ（３着）では、ゴール後に放馬した馬を避けて他馬と接触し落馬。アクシデントはあったが、「安田先生とやりとりをして、本当に異常なしということで。順調に攻め馬も消化できているし安心しました。使ったことでガス抜きができて、精神的にいい方向にいっているみたいです」。力を発揮できる態勢は整っている。

昨年はレガレイラで制した年末の大一番だが、今年は２４年ダービー馬を選択した。「ドバイの走りが忘れられないので」と理由を説明するが、もちろん相当の苦悩はあった。「『レガレイラじゃないの？』という声はありました。朝起きたら体が２つになってないかなって。このレベルの馬がかぶることはないですから」と胸の内を明かした。

戸崎は２１日にＪＲＡ通算１７００勝を達成し、グランプリへ向けて弾みをつけた。「国民的行事の有馬記念ですし、今年はドラマ（『ザ・ロイヤルファミリー』）もあって注目も大きいと思いますから。それに恥じないレースをしたいですね」と語る“ベリベリジョッキー”の瞳には、静かな闘志の炎が燃えさかっていた。（角田 晨）