ÂÎÁà¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡Ö¼Â¤ê¤¢¤ë1Ç¯¡×¡¡¿ù¸¶°¦»Ò¤é¤â¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã
¡¡ÂÎÁàÃË»Ò¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬22Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤¹¤´¤¯¼Â¤ê¤Î¤¢¤ë¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹ç3Ï¢ÇÆ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂçÉý¤Ê¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ËÂÐ±þ¤·¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¹µ¤¨¤ëÍèÇ¯¤Ø¡Ö°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤òÅß¾ì¤Ë´°À®¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¾²±¿Æ°¶â¥á¥À¥ë¤Î¿ù¸¶°¦»Ò¡ÊTRyAS¡Ë¤Ï¡Ö20Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÂÎÁà¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤¬¿·Ç¯½éÀï¤ÎÍ½Äê¤Ç¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ä·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤ÎÃæ¤Ç±éµ»¤òÈäÏª¡£¿·ÂÎÁà¤ä¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤â»²²Ã¤·¤¿¡£