俳優のムロツヨシさん（49）と佐藤二朗さん（56）がW主演した、映画『新解釈・幕末伝』（公開中）の初日舞台挨拶が19日に行われ、福田雄一監督、山田孝之さん（42）広瀬アリスさん（31）が登場。舞台挨拶で、佐藤さんが“大暴走”しました。

イベントでは、映画が年末公開ということで、2025年を漢字一文字で表すことに。ムロさんは『幕』、山田さんは『厄』、広瀬さんは『教』、福田監督は『米』。

そんな中、佐藤さんの番では司会者が「山田さんは応じるの『応』」と間違えてしまうハプニングが。佐藤さんはすかさず「山田さんじゃないですね私は」とツッコミをいれ、福田監督の前で大暴れ。

改めて今年の漢字一文字を聞かれると佐藤さんは「56歳になってね。いろいろね周りに変化が起きているんで、それに身を任せて順応。対応するってことの大事さを感じた1年なんで順応とか対応の応」と説明。

福田監督から「例えばどんなことが変わるんですか？」と聞かれると「うるせぇなバカヤロー」と返す佐藤さん。福田監督から逃げるように舞台から降りる佐藤さんの姿に、広瀬さんは思わず「初めて見た（舞台から）降りた方」とコメント。佐藤さんも「俺も初めて降りたよ！」と、大盛り上がりの初日舞台挨拶となりました。

（12月22日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）