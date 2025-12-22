M!LK「好きすぎて滅！」がパッケージ化！豪華絢爛なジャケット写真第1弾全4種が解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

M!LKが2026年2月18日に発売するメジャーデビュー後8枚目にして初の両A面シングルのタイトルが「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」に決定。さらに、ジャケット写真第1弾も公開された。

■メジャーデビュー後8枚目にして初の両A面シングル

2025年10月に配信リリースされ、MVの再生回数が1,700万回を超え、TikTok音楽チャートTOP50では3週連続で1位にランクインし投稿件数が10万件を突破するなど注目を浴びる「好きすぎて滅！」が待望のパッケージ化。新曲「爆裂愛してる」とあわせて、両A面シングルとしてのリリースされる。

ジャケット写真の第1弾として公開されたのは、ゴールドを基調とした通常盤、メンバーカラーの袴姿の初回限定盤A、ファーコートに身を包んだ初回限定盤B、「好きすぎて滅！」闘牛士衣装をメインとしたVICTOR ONLINE STORE限定盤のジャケット。いずれも豪華絢爛で華やかなジャケットとなっている。今回初めて発売されるソロ盤のジャケット写真は追って公開される。

あわせて早期セット予約特典オリジナルクリアファイル、早期予約特典2Lフォトの絵柄も公開。FC会員限定のアクリルスタンドセットとともに受付期間は、1月4日23時59分までとなっている。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

SINGLE「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」

