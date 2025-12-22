BE:FIRST『BMSG FES’25』でパフォーマンスした「空」のライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、2025年9月に東京・お台場特設会場で開催された『BMSG FES’25』より「空」のライブ映像をYouTubeに公開した。

■「空」は第92回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲

12月22日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』でも披露した「空」は、第92回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲として書き下ろされた8枚目のシングルの表題曲。常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。

公開された映像は2025年9月に東京・お台場特設会場で開催された『BMSG FES’25』で、BE:FIRSTブロックの最後に披露した「空」のライブ映像だ。夜空の下で想いを込めて歌うBE:FIRSTの姿をチェックしよう。

なお、『BMSG FES’25』の模様は12月26日よりPrime Videoにて独占配信が開始される。こちらも合わせて要チェックだ。

様々な年末の音楽番組に出演し、話題を集めているBE:FIRST。各音楽配信サービスでも上位にランクインをし続けているヒット曲「夢中」やこの季節にぴったりな心温まるパーティーソングの新曲「街灯」をはじめ、BE:FIRSTの音楽を楽しもう。

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「街灯」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

