　22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万320円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては82.39円安。出来高は2251枚となっている。

　TOPIX先物期近は3401.5ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50320　　　　　-100　　　　2251
日経225mini 　　　　　　 50325　　　　　 -95　　　 42030
TOPIX先物 　　　　　　　3401.5　　　　　-7.5　　　　2915
JPX日経400先物　　　　　 30675　　　　　 -65　　　　 149
グロース指数先物　　　　　 645　　　　　　+1　　　　 169
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース