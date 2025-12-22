日経225先物：22日22時＝100円安、5万320円
22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万320円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては82.39円安。出来高は2251枚となっている。
TOPIX先物期近は3401.5ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50320 -100 2251
日経225mini 50325 -95 42030
TOPIX先物 3401.5 -7.5 2915
JPX日経400先物 30675 -65 149
グロース指数先物 645 +1 169
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3401.5ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50320 -100 2251
日経225mini 50325 -95 42030
TOPIX先物 3401.5 -7.5 2915
JPX日経400先物 30675 -65 149
グロース指数先物 645 +1 169
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース