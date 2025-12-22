FANTASTICS・中島颯太「本当に口数が多いメンバー」高橋恭平＆木村柾哉ら念頭に撮影エピソード語る
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太（26）が22日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（公開中）ロマンティック御礼舞台あいさつに登壇。上白石萌歌（25）、なにわ男子・高橋恭平（25）、INI・木村柾哉（28）との絆の深さを垣間見せた。
【写真】高橋恭平の“漢字一文字”
イベントでは『ロマンティック・キラー』で感じたことを一文字で表現するコーナーが設けられた。中島は「ロ」とフリップに書き込み、「『ロマンティック・キラー』の“ロ”と4人が本当に口数の多いメンバーという意味で“口”のダブルミーニングです」と理由を説明した。
この“ロ”は変わった形になっており、「これは4人の絆でもある。トリプルミーニング」と話し、オチをつけていた。
本作は、恋愛にまったく興味のない女子高生が、恋愛エネルギーを糧にする魔法使いによって仕掛けられる恋愛イベントから、逃げる、拒否する、ぶっ壊していく前代未聞の“恋愛ぶっ飛ばし系コメディ”。ヒロイン・星野杏子を上白石が演じ、彼女と急接近する3人の男子役を、高橋、木村、中島が演じる。
【写真】高橋恭平の“漢字一文字”
イベントでは『ロマンティック・キラー』で感じたことを一文字で表現するコーナーが設けられた。中島は「ロ」とフリップに書き込み、「『ロマンティック・キラー』の“ロ”と4人が本当に口数の多いメンバーという意味で“口”のダブルミーニングです」と理由を説明した。
本作は、恋愛にまったく興味のない女子高生が、恋愛エネルギーを糧にする魔法使いによって仕掛けられる恋愛イベントから、逃げる、拒否する、ぶっ壊していく前代未聞の“恋愛ぶっ飛ばし系コメディ”。ヒロイン・星野杏子を上白石が演じ、彼女と急接近する3人の男子役を、高橋、木村、中島が演じる。