【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）

【映像】久保が「危険タックル」に削られた瞬間

レアル・ソシエダのMF久保建英が、危険タックルの被害に……。足首を押さえて倒れ込む姿にはファンからの悲鳴が上がった。

日本時間12月21日のラ・リーガ第17節で、ソシエダはアウェーでレバンテと対戦。右ウイングで先発した久保は45＋1分にプロキャリア初のヘディングシュートを決めて先制点を奪ったが、83分には激しいタックルを悶絶してしまう。

久保が相手陣内の右サイドでレバンテのDFマヌ・サンチェスと1対1になり、左足首のスナップを使った一瞬のキレで左方向への突破を図った。完全に逆を突くことには成功したが、マヌ・サンチェスの危険なタックルに足を刈り取られ、左足首を押さえて倒れ込んでしまった。

「足刈り取ってるやん」の声も

目の前で見ていた副審がフラッグを振ったことで、主審はファウルの笛を吹き、マヌ・サンチェスにイエローカードを提示。解説・田中隼磨氏は、「いまレフェリーは見えていなかったと思いますけど、副審が旗を上げからイエローカードの判断が早かったですね」とコメントし、「久保はああいうところで（ボールを）取られないですからね」と付け加えた。

ファンはSNS上で「荒いって」「あぶねー」「足刈り取ってるやん」「危なすぎるって」「ふざけるなって」「怪我が怖い…」「足引いてるけど削った感じだな」と悲鳴を上げている。

今シーズンは足首の負傷を抱えているため、状態が心配された久保だったが、何とか立ち上がってプレーを続行。90＋1分までピッチに立ったが、直後にチームはPKで失点して年内最終戦を白星で飾れなかった。

なお、ソシエダは試合後にペッレグリーノ・マタラッツォ（アメリカ出身／前ホッフェンハイム）の新監督就任を発表。クリスマス休暇を経て来年1月5日のアトレティコ・マドリード戦が指揮官の初陣となる予定だ。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

