【柏木陽介引退試合】YOSUKE FRIENDS 2−2 KASHIWAGI GENERATIONS（12月21日／岐阜メモリアルセンター長良川競技場）

【映像】柏木→本田＆香川のフィニッシュ

MF柏木陽介の絶妙なミドルパスからFW本田圭佑が繋ぎ、MF香川真司がネットを揺らした。引退試合で炸裂した豪華すぎるホットラインに、ファンが興奮している。

12月21日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で、柏木陽介引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」が開催された。浦和レッズで共にプレーした選手を中心に構成された「YOSUKE FRIENDS」と、同世代の元日本代表選手たちを中心に構成された「KASHIWAGI GENERATIONS」が激突。その35分のことだ。

KASHIWAGI GENERATIONSの柏木がペナルティーエリアの手前で左足をシャープに振ると、ボックス内に走り込んだ本田のもとへピンポイントでボールが届く。本田はこれをジャンピング胸トラップで収め、巧みなターンでDF坪井慶介をかわす。そして、飛び出してきたGK西川周作を鼻先でかわすようにつま先で右方向にパスを出し、香川が華麗なターンから押し込んだ。

鮮やかなゴールにスタジアムが沸き、香川も笑みを浮かべてハイタッチをかわす中、実況席も「すごいホットライン」と興奮。柏木解説員のペナルティ・ワッキーも「これはたまらない。本田くんは最後のあの体勢からよくパスを出せるね。まだ無理が効くんだな」とコメントした。

ファンもABEMAのコメント欄やSNSで「本田→香川w」「ホンダが上手いの事実すぎる」「香川真司さすが現役」「ホンダ別格」「うますぎる」「本田うまっ」「真司のターン」「激アツ」「本田、香川、熱」「柏木さんから本田さん、最後は香川さんゴールとか豪華！」「豪華なリレー」「その左足のキックなんよ！柏木と言えば！絶妙！」「長良川で起きてるとか信じられん」「柏木→本田→香川のライン良すぎる」「激アツラインすぎる！」「ビッグネームすぎる」と興奮している。

ハーフタイムに実況席に登場した柏木は「良い崩しですよね。みんなが分かり合っているからパス、コンビネーションがたくさん見れたと思います。あの二人がすごいだけで、僕はちょっとだけです。うれしかったです」と照れながら言及し、後半に実況席に登場した本田は「代表の時も陽介がボールを持ってフリーの時は、『常に俺を見ろ』と言っていたので、それを思い出すじゃないですけど、久しぶりに。相変わらずセンスがある」と賛辞を送った。

（ABEMA／柏木陽介 引退試合）