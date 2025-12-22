Image: moririn_living_group

重くて嵩張る掛け布団、重ねてもずれてくる毛布、自宅で洗えない不便さ……。寒い季節、あったかくして寝たいのにストレスはありませんか？

そんな冬睡眠の課題を、たった3cmの薄さで解決を目指すのが「COSMODOWN シリーズ」。宇宙服にも使われる断熱素材“エアロゲル”を採用した掛け布団や敷きパッドのラインナップで、温かさはそのままにベッドが軽く仕上がるのたポイント。

この冬に間にあう福袋セットとして最大55%OFFのセールとなっていたので、早速チェックしていきましょう。

空気を固めた超高性能断熱材

寝具やアウターで定番になりつつあるエアロゲルという素材。もともとはマイナス200度以下にもなる宇宙での作業服（宇宙服）に採用された超高性能断熱材です。

ドライアイスでの実験では、エアロゲルに落とした水滴は凍らず高い断熱性が実証されています。

その性能は生地化しても維持され、上記の画像のとおり冷凍庫内の冷気もほとんど通さないのが特長。

たった3cmの薄さで羽毛布団以上の温かさ

「COSMODOWN かけ布団」の厚みはたった3cm。エアロゲルのおかげで外部の冷気を遮断し、体温で温まった内部の温度も逃さないのでこれで十分なんだそう。

保温性のサポートのためリファインダウンも内蔵されているので、まさに盤石の体制といった感じですね。

カバー生地も手触りのいい毛布タッチ仕様。カバー無しでも気持ち良い肌触りでそのまま使えるそうですよ。もちろん汚れ防止や見た目のためにカバーを装着することも可能です。

自宅で洗えて収納も省スペース

冬用寝具はかさばりがちですが、たった3cmの「COSMODOWN」ならその心配も無用ですね。また自宅の洗濯機で丸洗いもできるので清潔維持も簡単なのが助かります。

選べるサイズ

サイズ展開はシングル、セミダブル、ダブルの3タイプ。

同じエアロゲル素材を使った敷きパッドと大判ブランケット（150×100cm）もセット価格でおトクになっていました。

暖房費の節約にもつながるので、年末の大掃除などをきっかけに2026年は「COSMODOWN」シリーズで快適な寝室を作ってみませんか？

