「買ったのに着てない」を回避！【無印良品】1枚あると助かる♡「着回し力100点トップス」

気に入って買ったトップスなのに、コーデを組みにくくて結局着ていない……。本当に使えるトップスをゲットするなら、着まわしやすさも重視してみて。今回は1枚持っていると重宝しそうな、ボーダーTシャツとタートルネックセーターを【無印良品】から紹介します。

幅広いスタイルに溶け込む名品トップス

【無印良品】「天竺編みクルーネック長袖Tシャツ」\1,290（税込）

@marin_vvvさんが「1枚で着てもインナーにしてもほんと使える」「持っておいて損なし」と推すボーダーTシャツ。黒 × 白の絶妙なピッチで仕上げられたボーダー柄で、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいのが魅力です。ジーンズに合わせてカジュアルに、ジャケットのインナーにして大人シックにも着られそうです。

やわらかな上品シルエットが魅力

【無印良品】「洗えるウールハイゲージリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

「オンオフ両方で使いやすく、コーディネートの幅がひろがります」と公式サイトで紹介されている、タートルネックセーター。薄手でフィット感があり、1枚でもレイヤードでも活躍。オフ白などベーシックなカラーを持っておくと着まわしやすいです。ニットながら洗濯機洗いできるのも優秀ポイント。

