ビジュ良すぎ♡【ミスド】ティータイムが華やぐ！「カラフルドーナツ」

華やかなビジュアルのドーナツは、見ているだけでも気分が上がりそう。いつものティータイムに「カラフルドーナツ」をプラスすれば、心もお腹も満たされるかも。【ミスタードーナツ】では、カラースプレーをトッピングした可愛いドーナツを販売中。今回は、華やかなひとときを演出するおすすめドーナツを紹介します。

出会えたらラッキーなレアドーナツ

公式サイトに載っていない「カラフルホワイトチョコレート」は、ファンシードーナツと呼ばれるレアドーナツの1つ。ファンシードーナツは期間限定商品と定番商品の材料を組み合わせて作るため、不定期の数量限定販売。出会えたらとてもラッキーです。真っ白なホワイトチョコレートのコーティングと色鮮やかなカラースプレーの組み合わせは、ショーケースの中でもパッと目を引く華やかさがありそう。

定番化してほしいほどの可愛さ

気になる味はというと、@megumiko_maniaさんによると「ホワイトチョコより、チョコ生地の存在感がしっかり」とのこと。ベースのチョコドーナツ生地の上に、ホワイトチョココーティングとカラースプレーがトッピングされています。可愛い見た目に反して、食べ応えはしっかりありそうです。

ホリデーシーズンを美味しく盛り上げる

ホリデーシーズンの定番メニュー「ポン・デ・リース 」シリーズが今年も登場。昨年はチョコとキャラメルの2種類だったため、ストロベリーの登場は約2年ぶりです。ストロベリーチョコの鮮やかなピンクとカラフルなカラースプレーの組み合わせは、華やかで可愛いビジュアルになっています。

よく見ると気がつくカラースプレーのこだわり

毎年おなじみのポン・デ・リースですが、今年はカラースプレーの色合いが少しだけ変わっているんです。昨年まではクリスマスらしい赤色のカラースプレーが混ざったものでしたが、今年は淡色のカラースプレーを使ったデコレーションに。淡くやさしい色合いのビジュアルにも、ぜひ注目してみて。

カラースプレーがトッピングされた【ミスタードーナツ】の「カラフルドーナツ」。食べる前からワクワク感が高まるドーナツで、華やかなティータイムを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる