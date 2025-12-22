◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

【ジャパンＣ＝レース評価・Ａ】レコード決着のなか、３着に踏ん張ったダノンデサイル。天皇賞・秋で２着のミュージアムマイルのレーティングが１１９だったのに対し、勝ったカランダガンが１３０を記録したＪＣでダノンデサイルは１２５。マスカレードボールをものさしにすると、ミュージアムが２ポンド差、ダノンは４ポンド差だが、７着でも１２０をマークした世界決戦が前哨戦としては上位だ。

レースはセイウンハーデスが飛ばし、前後半６９秒２―７１秒１。絶好馬場に加え、１８年のＪＣでのアーモンドアイの旧レコード（２分２０秒６）時の７１秒７―６８秒９との比較ではレースが流れて、差し決着に。ダノンデサイルは道中同じような位置にいた上位２頭から２馬身半差。１角手前から向こう正面の半ばまで力んだことが最後の伸びの差に出た。とはいえ、速い流れのなかでの切れ勝負に対応し、中盤までパワーをロスしながらの３着は底力のなせる業だ。

ただ、前述通りにレースそのものを高く評価すべきで、今年の有馬記念はＪＣ組を“箱押し”した方が得策とみる。

【エリザベス女王杯＝レース評価・Ａ】２２００メートルになった９６年以降で、京都開催で最速の勝ち時計。最初の１ハロンを除き、最も遅い１ハロンが１２秒３で極端に落ち着いた区間はないうえに、ラスト３ハロンは１１秒８―１１秒６―１１秒６。長くいい脚を使えるレガレイラの特性が生きる流れだったにしても、中団から直線で外を鮮やかに突き抜けた。

ちぐはぐで勝ち切れなかった昨年と違い、ロングスパートを決めてのＶは、連覇を目指すグランプリを前にして文句なし。１１７のレーティングは走破時計が０秒１遅い２４年勝ち馬スタニングローズの１１２との比較でも高く評価されている。

【アルゼンチン共和国杯＝レース評価・Ａ】ミステリーウェイは後続を離して逃げ、勝負どころで引きつけてラスト３ハロンを１１秒５―１１秒５―１１秒６でまとめて重賞初Ｖ。逃げ切りは０９年のミヤビランベリ以来１６年ぶり。ハンデ重賞らしく１２着でも０秒４差の接戦だったが、確かな力を示しての快勝と言っていい。

７歳を迎えて〈３〉〈２〉《１》〈４〉《１》《１》着。３勝クラスから一気に重賞ウィナーへ駆け上がった姿は、１５年の有馬記念を制したゴールドアクターとダブる。年齢こそ７歳と４歳と違うが、２勝クラスから一気に重賞勝ちを収めた勢いで、グランプリを射止めた先輩に続くか。（中野 達哉）

【該当レースから出走予定の各馬評価】

ダノンデサイル Ｇ

ジャスティンパレス Ａ

タスティエーラ Ａ

シンエンペラー Ａ

レガレイラ Ａ

ライラック Ａ

ミステリーウェイ Ａ

コスモキュランダ Ｂ

サンライズアース Ｃ

アドマイヤテラ ―

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。