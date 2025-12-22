M!LK、来年2月発売の初両A面シングルが「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」に決定 ジャケット第1弾も公開
楽曲「イイじゃん」がSNSを中心に大流行し、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場も決定している5人組ダンスボーカルグループ・M!LK。2026年2月18日に発売されるメジャーデビュー後8枚目、グループ初の両A面シングルのタイトルが「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」に決定し、ジャケット写真の第1弾も公開された。
【写真】いろんな表情が楽しめる！「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」バージョン別ジャケット
2026年の第1弾シングルとなる「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」には、今年10月の配信リリース以降、ミュージックビデオの再生回数が1700万回を超え、TikTok音楽チャートTOP50で3週連続1位、投稿件数10万件超を記録するなど注目を集める「好きすぎて滅！」がパッケージ化される。さらに、新曲「爆裂愛してる」とあわせて、グループ初の両A面シングルとしてリリースされる。
ジャケット写真第1弾では、ゴールドを基調とした通常盤、メンバーカラーの袴姿を収めた初回限定盤A、ファーコートに身を包んだ初回限定盤B、闘牛士の衣装＆豪華絢爛で華やかなジャケットに仕上がったVOS限定盤が公開された。今回初めて発売されるソロ盤のジャケット写真も、今後公開される予定となっている。
また、早期セット予約特典のオリジナルクリアファイル、早期予約特典の2Lフォトの絵柄もあわせて公開。FC会員限定のアクリルスタンドセットとともに、各種予約の受付期間は2026年1月4日までとなっている。
現在開催中のアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』は全公演がソールドアウト。2026年2月10日・11日には、東京・国立代々木競技場 第一体育館での追加公演の開催も決定している。
