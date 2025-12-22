INI・木村柾哉、高橋恭平につられ、ぎこちない関西弁「分かるわ〜」 高橋「無理にしてる！」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの木村柾哉（28）が22日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（公開中）ロマンティック御礼舞台あいさつに出席。なにわ男子・高橋恭平（25）につられ、ぎこちない関西弁を披露した。
【集合ショット】イケメンぞろい！高橋恭平＆中島颯太＆上白石萌歌も登場
イベントでは上白石萌歌（25）が4人そろった撮影が数日しかなく、撮影後の取材で2人の人柄を知ったといい、「（高橋が）関西人で関西弁が移った。こんな人なんや〜」と関西弁で話した。
これに木村は「分かるわ〜」とぎこちない関西弁で同調。高橋は「無理にしてる！」とすかさずツッコミを入れていた。
イベントには木村、高橋、上白石のほか、FANTASTICS・中島颯太（26）が登壇した。
本作は、恋愛にまったく興味のない女子高生が、恋愛エネルギーを糧にする魔法使いによって仕掛けられる恋愛イベントから、逃げる、拒否する、ぶっ壊していく前代未聞の“恋愛ぶっ飛ばし系コメディ”。ヒロイン・星野杏子を上白石が演じ、彼女と急接近する3人の男子役を、高橋、木村、中島が演じる。
