新日本プロレスは22日、後楽園ホールで「Road to TOKYO DOME」が行われた。メインは後楽園ホール最後の大会の棚橋弘至とベスト・オブ・スーパージュニアを最年少で制した藤田晃生が対戦。

出だしは藤田の張り手にうなずく。ゴングが鳴ると藤田の奇襲に踏ん張る。棚橋は張り手で藤田を止めると、ドラゴンスクリュー連発。得意のテキサス四つ葉固めで締め上げる。10分すぎ、棚橋はスリングブレイド、ダルマ式原爆固めがカウント2。得意のハイフライフロー連発から12分10秒、片エビ固めで最後の聖地・後楽園ホールで白星締めした。

リングでマイクを持った棚橋は「いま僕の胸に去来する思いは感謝、そして東京ドーム満員の風景、そして、そこで喜んでいただいている皆さんの笑顔です」とウエーブを呼びかけ、実際に観客とウエーブを行った。「これで僕らの気持ちも皆さんの気持ちも東京ドームへ向け整ったと思います」と大歓声。続けて恒例のエアギターを披露した。

「皆さん、この入場してきたときの応援ボードはずるいよ。でもホントにありがとう。俺はプロレスラーになれて、新日本プロレスで試合ができて本当に幸せ者でした。ありがとうございました。じゃ最後に後楽園ホールの皆さん、愛してまーす」といつもの締めのフレーズに1515の超満員館内からは大「棚橋」コールが巻き起こった。

バックステージでは「後楽園の思い出といったら2000年代、なんとか後楽園ホールをいっぱいにするところから始めましょ。初めていっぱいになって、盛り上げっていう日のことをホントによく覚えているし、それがこうしてね、いい形で2025年を締められたことに、本当に感謝します。早かったね。2025年も、デビューして26年、なんでこんな早いのかな。一生懸命だったと思う」と涙を流す。

「きょうの後楽園ホール、そして来年1月4日の東京ドーム大会、棚橋弘至がプロレスラーになった意味があった」と声を詰まらせる。「最後まで、最後まで全力でレインメイカーショックの借りはまだ返してないと思っているから、しっかり東京ドームでオカダに返して、2026年も新日本プロレス、最強の布陣で選手、スタッフ、全力で頑張っていきます」と最後の後楽園大会を締めていた。