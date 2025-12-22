HKT48¡¢Ç¯Æâ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Ø¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ»É½ý»ö·ï¤Ç¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¡×
¡¡HKT48¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Æâ¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø±é¤ÏÃæ»ß¡¢±ä´ü¤Þ¤¿¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¤Î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÇ¯Æâ¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿°Ê²¼¤Î·à¾ì¸ø±é¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÅÙ½Å¤Ê¤ë¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£·î14Æü¡¢HKT48¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î·à¾ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2ÃúÌÜ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÉé½ý¡£20Âå¤Î½÷À¤â½±¤ï¤ì¡¢2¿Í¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿HKT48¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢·à¾ì¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð¾ì¼Âà¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¢£12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¥Á¡¼¥àK¸¡Ö¤³¤³¤Ë¤À¤Ã¤ÆÅ·»È¤Ï¤¤¤ë¡×¸ø±é¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¸ø±é¡ÄÇÛ¿®¸ÂÄê¸ø±é¤ËÊÑ¹¹¡¿µÙ´ÛÆü
¢£12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥Á¡¼¥àH¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¸ø±é¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø±é¡ÄÇÛ¿®¸ÂÄê¸ø±é¤ËÊÑ¹¹¡¿µÙ´ÛÆü
¢£12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
HKT48 ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼BOOK¡¡È¯ÇäµÇ°¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡¿HMV&BOOKS SHIBUYA¡Ä³«ºÅ±ä´ü
¢£12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á28Æü¡ÊÆü¡Ë
HKT48 19th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÈ¾ÂµÅ·»È¡Ù·à¾ìÈ×È¯ÇäµÇ°¡Ö¸ÄÊÌ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡×¡¿¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ Å¸¼¨¥Û¡¼¥ëA¡Ä³«ºÅ±ä´ü¡¿ÊÌ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¥Á¡¼¥àH¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¸ø±é¡Ä¸ø±éÃæ»ß