『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』全76組の出演アーティスト発表【一覧】
TBSでは、2025年大みそかの12月31日午後11時45分から翌朝5時まで毎年恒例の『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』を5時間15分にわたって届ける。このたび、総勢76組の出演アーティストが発表された。
【写真】クリスマス LOVE SONG Fes.も超豪華！なにわ男子＆BE:FIRSTら出演者たち
現在、同番組では12月の3週にわたって“3大Fes.”を放送中！ そのフィナーレを飾るのが『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』となる。
今年の音楽シーンを彩ったヒットソングから、2026年にブレイク必至の注目アーティストまで、幅広いアーティストたちが年越しから熱いライブを展開。生放送を盛り上げるサブMCは、昨年に引き続きEXITが務める。
年越しSPならではの特別企画も多数進行中。アーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、放送日当日の12月31日正午に公式サイトで発表される。
■出演アーティスト（※アーティスト名50音順）
INI
IMP.
AiScReam
アイナ・ジ・エンド
IVE
Aile The Shota
aoen
新しい学校のリーダーズ、
＝LOVE
岩田剛典
A.B.C-Z
NCT WISH
&TEAM
ORANGE RANGE
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
川崎鷹也
輝叶
Kis-My-Ft2
北山宏光
KEY TO LIT
CANDY TUNE
CUTIE STREET
Kvi Baba
CLASS SEVEN
原因は自分にある。
こっちのけんと
櫻坂46
THE JET BOY BANGERZ
THE RAMPAGE
GENERATIONS
s**t kingz
Juice=Juice
SWEET STEADY
SUPER BEAVER
STARGLOW
Tani Yuuki
DA PUMP
超ときめき◆宣伝部（◆＝ハートマーク）
超特急
T.M.Revolution
Travis Japan
TREASURE
中島健人
なきごと
ナナヲアカリ
≒JOY
西川貴教
乃紫
乃木坂46
≠ME
BUDDiiS
HANA
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
日向坂46、
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
ファントムシータ
FRUITS ZIPPER
BREAKERZ
BOYNEXTDOOR
MAZZEL
MAX
マルシィ
ME:I
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
M!LK
モーニング娘。’26
山下智久
LiSA
Little Glee Monster
ROIROM
ONE N' ONLY
