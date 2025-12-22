¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¤Î°ÛÌ¾¡Ö¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¶³Ê¿¡×¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬Ì¿Ì¾¡Ö²¶¤ÏÇ¨¤ì¤Ê¤¤ÁÇºà¤Ê¤ó¤ä¡×¡Ú¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/22¡Û±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤¬22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¹â¶¶¤Î»×¤ï¤Ì°ÛÌ¾¤¬Èô¤Ó½Ð¤·²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¹â¶¶±é¤¸¤ë¹á·î¤¬¡ÈÂæÉ÷¤ÎÃæ¤ò¿Ê¤à¥·¡¼¥ó¡É¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¡£»Ê²ñ¤«¤é¡Ö±«¤Õ¤é¤·¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤«Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¹á·î¤ÎÍ£°ì¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥·¡¼¥ó¡£¤Ê¤ó¤«ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¶³Ê¿¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¡ÄºÂ±¦¤ÎÌÃ¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¹â¶¶¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖºÂ±¦¤ÎÌÃ¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È²¶¤ÏÇ¨¤ì¤Ê¤¤ÁÇºà¤Ê¤ó¤ä¡É¡È²¶¤ÎÈéÉæ¤Ï¿å¤ò¤Ï¤¸¤¯¤ó¤ä¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¤é¤ò¡ÈÇ¨¤ì¤Ê¤¤ÁÇºà¡É¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÀµ¼°¤Ë¡ÈÌ¿Ì¾¡É¤·¤¿¤Î¤Ï¾åÇòÀÐ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶³Ê¿¤¯¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤é¡¢1¥ß¥ê¤âÇ¨¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÌ¿Ì¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¼¤Ò°ì²È¤Ë°ìÂæ¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¤ò¡ª¡×¤È¥É¥ä´é¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö²¿¤ò¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢2018Ç¯¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè1²óLINE¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÇºÜÇÞÂÎ¤ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë°Ü¤¹¤È¡¢¡ÖÂè2²ó¥¸¥ã¥ó¥×½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÌ¡²è¾Þ¡×¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿É´À¤ÅÏ»á¤ÎÆ±Ì¾¥Þ¥ó¥¬¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¤Ë¤Æ¡¢Á´À¤³¦ÇÛ¿®¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
ÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÎø°¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÎø°¦¡Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¥³¥á¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
