新年のギフトに最適！「七福のひよ子ものがたり」で幸運をお届け

毎年大人気の「七福のひよ子ものがたり」が、2026年も数量限定で再登場！七福神に扮したかわいいひよ子たちが詰め込まれたこのギフトボックスは、新年にぴったりの華やかなパッケージが特徴。博多と東京それぞれの地域限定フレーバーを一度に楽しめる贅沢なセットです。お正月のご挨拶や帰省のお土産にもぴったり。これを食べれば福が舞い込んできそうな、心温まるギフトをお届けします♪

七福神のひよ子たちが登場！豪華7種類の限定フレーバー



「七福のひよ子ものがたり」は、博多ひよ子と東京ひよ子のコラボレーションで、地域限定の6種類と定番のひよ子が一度に楽しめる贅沢なセットです。

博多限定の「桜ひよ子」「苺ひよ子」「茶ひよ子」、東京限定の「紅茶ひよ子」「メープルひよ子」「ショコラひよ子」、そして定番の「ひよ子」が揃った7個入り。

色とりどりのフレーバーが、まるで七福神が乗った宝船のような華やかさを演出。新年を祝うのにふさわしい、楽しい気持ちになるギフトです♡

キャプテンスイーツバーガーのお年賀限定♡東京駅発スイーツバーガーギフト

数量限定！お早めにチェックしよう



「七福のひよ子ものがたり」は、数量限定での販売のため、なくなり次第終了となります。販売期間は2026年1月23日までですが、年末年始に向けて早めに手に入れるのがベスト！

パッケージも新年を祝う華やかなデザインで、贈り物としてもぴったり。お正月の挨拶や帰省土産にも喜ばれそうな一品です。

ひよ子の可愛らしさに癒されながら、今年の福を呼び込んでくださいね♪

新年を華やかに彩る！心温まるギフト



新年のご挨拶にぴったりな「七福のひよ子ものがたり」は、親しい人へのギフトとしても最適です。お正月を迎える前に、福を呼び込むために選びたい一品。

かわいらしいひよ子たちと、季節ごとの限定フレーバーが嬉しいセットは、見た目にも華やかで、受け取る人もきっと笑顔になるはずです。

心温まるギフトを通じて、今年も幸せがたくさん舞い込みますように♡

七福神のひよ子で福を呼び込んで♪



「七福のひよ子ものがたり」で、新年を華やかに彩りましょう！博多ひよ子と東京ひよ子の地域限定フレーバーが一度に楽しめる贅沢なギフトセットは、年末年始の贈り物にぴったり。

数量限定なので、ぜひお早めにチェックして、福を呼び込んでくださいね。可愛らしいひよ子たちが、新しい年を笑顔と幸せでいっぱいにしてくれます♪

贈り物としても、お土産としても喜ばれること間違いなしの一品です！