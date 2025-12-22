上白石萌歌「人生最大のモテ期」イケメンぞろいの共演者に感謝「ハッピーでロマンティックな出来事」
俳優の上白石萌歌（25）が22日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（公開中）ロマンティック御礼舞台あいさつに登壇。「人生最大のモテ期」と話す一幕があった。
【全身ショット】清楚！チェックワンピで登場した上白石萌歌
イベントには上白石のほか、なにわ男子・高橋恭平（25）、INI・木村柾哉（28）、中島颯太（26）が登壇した。
本作は、恋愛にまったく興味のない女子高生が、恋愛エネルギーを糧にする魔法使いによって仕掛けられる恋愛イベントから、逃げる、拒否する、ぶっ壊していく前代未聞の“恋愛ぶっ飛ばし系コメディ”。ヒロイン・星野杏子を上白石が演じ、彼女と急接近する3人の男子役を、高橋、木村、中島が演じる。
上白石演じる杏子は3人をはじめ、多くの男性俳優の役から恋心を抱かれる役。壇上で相関図を見せられた上白石は「人生最大のモテ期。みんな矢印が私のところに向いている」とご満悦の様子だった。
舞台あいさつは年内最後となったが、「役と出会えて、そして何より舞台上に立っているみんなと出会えたことがハッピーでロマンティックな出来事だった」と話した。
【全身ショット】清楚！チェックワンピで登場した上白石萌歌
イベントには上白石のほか、なにわ男子・高橋恭平（25）、INI・木村柾哉（28）、中島颯太（26）が登壇した。
本作は、恋愛にまったく興味のない女子高生が、恋愛エネルギーを糧にする魔法使いによって仕掛けられる恋愛イベントから、逃げる、拒否する、ぶっ壊していく前代未聞の“恋愛ぶっ飛ばし系コメディ”。ヒロイン・星野杏子を上白石が演じ、彼女と急接近する3人の男子役を、高橋、木村、中島が演じる。
上白石演じる杏子は3人をはじめ、多くの男性俳優の役から恋心を抱かれる役。壇上で相関図を見せられた上白石は「人生最大のモテ期。みんな矢印が私のところに向いている」とご満悦の様子だった。
舞台あいさつは年内最後となったが、「役と出会えて、そして何より舞台上に立っているみんなと出会えたことがハッピーでロマンティックな出来事だった」と話した。