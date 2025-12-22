Da-iCE、BE:FIRST、CANDY TUNE、HANA、FRUITS ZIPPERが夢の共演 『CDTV』ディズニーメドレーが圧巻
TBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』が12月22日に放送され、番組後半ではディズニーソングの名曲を歌い継ぐスペシャルメドレーが展開された。Da-iCE、BE:FIRST、CANDY TUNE、HANA、FRUITS ZIPPERのメンバーたちが登場し、各曲ごとに異なる個性を発揮。最後は全員での合唱による華やかなフィナーレで魅了した。
最初に披露されたのは、MANATO（BE:FIRST）とKOHARU（HANA）による「輝く未来」。KOHARUは芯のあるパワフルな声で堂々と歌い上げ、MANATOはマイルドながらも力強い歌声で寄り添う。サビでは美しいハーモニーを響かせ、最後は笑顔で歌い終える温かなパフォーマンスとなった。
続いて「美女と野獣」を披露したのは、花村想太（Da-iCE）と仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）。仲川は粘り気のある艶やかな歌声で情感を込め、花村は真っ直ぐで伸びのあるボーカルに加え、フェイクも存分に披露。サビでは絶品のハモリで観客を魅了した。
3組目はCHIKA（HANA）とNAOKO（HANA）が「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」を熱唱。CHIKAはしゃがれ声も自在に操り、自身の楽曲のような堂々とした歌唱で魅せ、NAOKOはハスキーで落ち着いた歌い出しから徐々に盛り上げ、高音でのハーモニーは圧巻のひと言だった。
4曲目は、大野雄大（Da-iCE）と宮野静（CANDY TUNE）による「ホール・ニュー・ワールド」。大野の包み込むような温かな声と、宮野の真っ直ぐで爽やかなボーカルが見事に溶け合い、ファルセットも美しく響く。ミュージカルを思わせるような楽しさに満ちたステージが展開された。
フィナーレは「星に願いを」。全員がそろってゴージャスに歌い上げ、圧巻のハーモニーでメドレーを締めくくった。夢の共演によるスペシャルメドレーは、クリスマススペシャルにふさわしい感動を届けた。
