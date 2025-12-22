お笑いコンビ「家族チャーハン」が、21日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ」（日曜後1・59）に出演。芸人としては希有な過去を説明した。

今年のABCお笑いグランプリ準優勝など人気上昇中の「家族チャーハン」。ツッコミの江頭（35）は名門劇団「文学座」出身の元役者で、28歳まで俳優の道を目指しており、NSCに入ったのは29歳。MCの東野幸治は「なんで辞めたの？」と驚いた。

稽古相手が狂言師の野村萬斎だったこともある。江頭は「セリフ覚えの手伝いをしたことがある」といい、「プロンプター」と呼ばれる役割を説明した。

セリフを覚える途中で、立ち稽古になると、台本は手に持てない。セリフに詰まった際にその後を“ささやいて”教える係で、練習を円滑にする重要な役割だ。

ただ、野村萬斎の手伝いが難しかったという。「“間”なのか、忘れているのかを判断しないといけない」と振り返り、普通の俳優とは違い、狂言師でもある野村について「現代劇では完全にあり得ない間でしゃべっているので、判断ができない」とつぶやいた。そのため、野村萬斎から止められることもあった。

江頭は「全員に対しての仕事でしたが、萬斎さんだけできなさすぎてクビになって。お弟子さんがやることに。主催の社長さんみたいな方にも怒られて」と苦労した思い出で、頭がいっぱいだ。

本番になると仕事は終わるといい、野村萬斎から「いろいろ頑張ってくれてありがとう。この後、一緒にご飯行く？」と誘われたというが、「ずっと腹立っていたので“行きません”」と江頭が話すと、「なんでや！頭おかしいのか」と東野からツッコまれた。

これには「萬斎さんはビックリしてました」と江頭は振り返っていた。